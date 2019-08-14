詹江村爆黃捷母親在大陸賣茶　po文：黃捷妳弄得大家好亂喔！

▲黃捷表示，父母與她的政治立場相左。（圖／記者洪正達攝）

記者吳宛霖／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村今日在臉書爆料，黃捷母親正在廈門經商，「時代力量黃捷，妳弄得大家都好亂喔！妳們一邊反共罵人賺紅錢，這幾天妳媽媽卻跑去大陸舔共賺紅錢。」因黃捷母親曾7月30日在臉書上發文，「在大陸享受凡事刷支付寶的樂趣」，並在8月1日再度表示，「廈門行的主要任務是廠商希望把整批普洱茶賣掉~」內容及照片被詹江村截下並po文，引起眾多網友熱烈討論。

詹江村貼出黃捷母親的臉書，發現她在8月初時帶著一批普洱茶到廈門販售，直批黃捷「把大家弄得好亂啊」，一邊反共罵人賺紅錢，一邊自己的媽媽卻跑去大陸賣茶葉賺人民幣。文章貼出後引發網友熱議，有網友表示，「真的是二套標準,演戲也不演好演滿」、「永遠兩套標準不意外～嘴巴說的正氣凜然身體卻很誠實」、「二套標準，只有『她本人與親屬』可以紅，其他不可沾『紅』」、「黃媽媽賺來的人民幣去資助香港吧～」，但也有網友擔心黃媽媽臉書遭灌爆，「希望各位村民針對黃議員就好了，不要攻擊到黃議員家人」。

雖然詹江村也「好心」提醒粉絲，「賺錢無罪請勿騷擾黃媽媽」，但黃媽媽臉書還是遭網友騷擾，目前已被迫關閉。對此，ETtoday新聞雲致電給黃捷，但她都關機，因此並未獲得相關回應。

▲詹江村踢爆黃捷母親正在廈門經商賺人民幣。（圖／翻攝自詹江村臉書專頁）

黃捷與詹江村近日砲火濃烈，黃捷曾在臉書分享「募集防護裝備，臺灣後勤撐香港」訊息，號召台灣民眾堅定捍衛人權，做香港最大的後援，一起守護自由民主，卻遭詹江村因「涉及公開幫香港地區募集物資 」告發違反國家安全法，對此，黃捷表示，「如果轉載文章的行為，會造成國安問題，也是中國的國安問題，而不是台灣的國安問題。」