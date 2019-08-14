「一瓶礦泉水」多少錢？　韓國瑜選市長收入1.29億、支出1.14億

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院去年5月三讀通過《政治獻金法》修正案，規定政治獻金相關資料要提供民眾上網公開查閱。監察院14日將「政治獻金公開查閱平台」正式上線，高雄市長韓國瑜於去年九合一大選的政治獻金收入達1億2914萬9779元，支出則有1億1408萬5719元，最後結餘為1519萬5060元。陳其邁政治獻金收入則為6542萬5721元，支出7178萬2304元，結餘為負635萬6583元。

根據監察院資料顯示，韓國瑜政治獻金收入部分，「個人捐贈」收入為1億849萬135元、「營利事業捐贈」收入為1315萬3575元、「政黨捐贈」收入300萬元、「人民團體捐贈」收入60萬5000元、「匿名捐贈」收入388萬9909元、其他收入則為1萬1160元。

政治獻金支出部分，「人事費用」支出為295萬9551元、「宣傳」支出則是7364萬3115元、「租用宣傳車輛」支出252萬8673元、「租用競選辦公室」支出19萬38元、「集會」支出2087萬5208元、「交通旅運」支出156萬3842元、「雜支」支出723萬5354元，「返還捐贈」支出505萬9938元，「繳庫」支出3萬。另外，購買金錢以外的財產為13萬1千元。

此外，對手陳其邁政治獻金收入部分，在「個人捐贈」收入為2721萬4316元、「營利事業捐贈」收入為3347萬3060元、「政黨捐贈」收入300萬元、「人民團體捐贈」收入134萬元、「匿名捐贈」收入39萬7124元、其他收入則為1221元。

政治獻金支出部分，陳其邁「人事費用」支出為898萬1460元、「宣傳」支出則是3786萬8542元、「租用宣傳車輛」支出35萬7132元、「租用競選辦公室」支出143萬4210元、「集會」支出1498萬9088元、「交通旅運」支出466萬200元、「雜支」支出34萬7872元，「返還捐贈」支出314萬3800元。

監察院秘書長傅孟融表示，社會大眾可利用公開查閱平臺以輸入關鍵詞或輔以進階查詢方式，檢索出特定政黨、政治團體、擬參選人或是捐贈者、支出對象等各項明細資料，並可將該查詢結果下載列印及產製CSV純文字電子檔，也可利用選舉查詢及專戶查詢方式，單次下載特定選舉各選舉區及專戶的完整電子檔資料，便利各選舉類別相關數據的研究分析。

傅孟融也說，平台另設有訊息看板及熱門排行專區，供社會大眾瞭解目前平臺公開資料最新訊息及各政黨、各類選舉最熱門的查詢及下載情形。

韓國瑜的競選對手、行政院副院長陳其邁則收入6542萬5721元，其中包括個人捐贈776筆、共2721萬4316元；營利事業捐贈146筆、共3347萬3060元；政黨捐贈收入300萬元等。支出總額7178萬2304元，結餘為負額635萬6583元。