時代力量退黨潮　游淑慧：和揭露私菸案的凶手切割

▲林昶佐、洪慈庸。（合成圖／記者呂佳賢攝、洪慈庸辦公室提供）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量近來風波不斷，時代力量立委洪慈庸不滿黨內未積極處理分歧問題，13日宣布退黨，未來將以無黨籍參選立委。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，「要做一個好的小綠，要想得到選區禮讓⋯⋯首先，表達忠誠；其次，和揭露私菸案的兇手切割！」

游淑慧13日以「小綠衝前線，大綠做後勤？」為題在臉書表示，「要做一個好的小綠，要想得到選區禮讓⋯⋯首先，表達忠誠；其次，和揭露私菸案的兇手切割！」

林昶佐以時代力量黨內路線分歧為由退黨，而邱顯智因未能解決紛爭12日宣布請辭黨主席。隔日洪慈庸也宣布退黨，並點名黨內路線分歧，短時間無法取得共識是退黨原因之一。原本在國會有5席次的時代力量，因洪慈庸、林昶佐相繼退出，再加上高潞‧以用被退黨，黨內只剩2名立委，未來恐將泡沫化。

針對時代力量退黨潮，時代力量台北市松信選區立委參選人陳雨凡13日透過臉書表示，黨內決策會無法處理黨內路線與提名策略，也遲遲不願表態是否支持總統蔡英文連任，時代力量會落得這種結果，「黃國昌委員必須負起最大的責任」。

▲游淑慧評論時代力量退黨潮。（圖／翻攝游淑慧臉書）