洪慈庸宣布退黨　時力：黨主席交接期　目前沒有回應

▲洪慈庸宣布退出時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日突然宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。時代力量13日中午召開決策委員會，洪慈庸會後快步離開黨中央，隨後於立法院召開記者會，宣布退出時代力量，將以無黨身份參選台中市潭子、大雅、神岡、后里區域立委選戰。對此，時代力量黨中央僅表示「由於目前正值黨主席辭任後的交接期，所以目前沒有回應」。

時代力量13日中午召開決策委員會，會後由發言人陳志明轉述，表示邱顯智主席於今年三月上任，肩負起堅守「守護台灣主權、堅持公平正義」兩大時代力量價值的使命，同時接下2020大選帶領黨內夥伴壯大時代力量的重大責任。

陳志明說明，時代力量認同邱顯智主席基於決策委員會所作決議，與民進黨就法案議題與是否進行後續合作所展開之對談，也認為應延續此路線，繼續與友黨展開對談，同時，時代力量將全力慰留邱顯智繼續擔任主席。

不過會後洪慈庸隨即於立法院召開記者會，宣布即刻起退出時代力量，將以無黨身份參選台中市潭子、大雅、神岡、后里區域立委選戰。對此，陳志明僅回覆「抱歉，由於目前正值黨主席辭任後的交接期，所以目前沒有回應」。

時代力量近來風波不斷，繼林昶佐宣布退黨、高潞‧以用遭到黨中央除名，邱顯智更於12日宣布辭去黨主席職務，洪慈庸13日也跟進退黨，目前全黨僅剩下黃國昌、徐永明2位立委。