徐永明：最低工資法應列最優先法案　別再淪為選舉口號

記者林銘翰／台北報導

攸關200多萬名勞工權益的基本工資審議委員會14日將於勞動部召開，七大工商團體日前拜會勞動部長許銘春盼基本工資「能不調就不調」，勞方委員則有初步共識，認為基本工資應至少調漲5％。時代力量立委徐永明與時代力量立委參選人林佳瑋13日上午召開「最低工資要立法，基本工資要調漲」記者會，再次呼籲立法院新會期應將《最低工資法》列為最優先法案，不該再淪為總統蔡英文的競選口號。

林佳瑋指出，根據勞動部在2019年估計，基本工資調漲受惠的本勞有182萬人，況且2018年統計在台灣薪資未達3萬的301萬人當中，有高達70%是45歲以下勞工，顯見台灣青年低薪情形非常嚴重。林佳瑋強調，從近年消費者物價指數及失業率數據與基本工資漲幅比較來看並無直接關係，基本工資上漲不會帶動失業率及消費者物價指數提升。

林佳瑋更指出，桃園中壢及宜蘭不少工廠勞工仍只領基本工資，還不包含勞建保自負額的扣項。若基本工資沒有調漲，他們薪水也不會有起色。林佳瑋特別提到在宜蘭的一間食品大廠，本俸只有22900元，甚至多了一個「調整加給」200元，就是要讓本俸加上之後可以滿足基本工資的規定。

▲時代力量黨團總召徐永明召開「最低工資要立法，基本工資要調漲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

徐永明表示，日前行政院拍板通過經濟部所屬四大國營事業核發4.4個月的年終獎金，合計高達150億。平均每位員工能領取30萬，與今天看到的低薪勞工情形存有巨大差異，甚至在不同季節、不同單位都有落差。

徐永明也指出，蔡英文曾在2016年總統選舉政見中表示要訂定《最低工資法》，歷經兩任勞動部長跳票後，勞動部終於在2018年下半年公告修法，但至今政院版本仍躺在行政院，審核通過之日遙遙無期，讓他擔憂《最低工資法》會再度成為蔡英文總統競選連任的選舉政見。

徐永明表示，蔡英文曾公開表示過最低工資應該要提高到3萬，根據時代力量版本《最低工資法》計算，2018年基本工資應為30554元，兩者版本不謀而合。徐永明強調，在抗中保台議題中，保台最重要一環就是提高勞工基本工資，因此再次呼籲，新會期應將《最低工資法》列為最優先法案儘速通過，別再成蔡英文的總統競選口號。

▲時代力量黨團總召徐永明召開「最低工資要立法，基本工資要調漲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

