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洪慈庸：期盼邱顯智留任　帶領時力完成2020年選戰

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▲▼時代力量洪慈庸受訪談黨主席請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委洪慈庸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。時代力量立委洪慈庸13日表示，黨內現在的方向還是希望慰留邱顯智，希望他至少能帶領時代力量完成2020年的大選，因為這是一個階段性的目標，因此希望他能留任。

邱顯智在宣布辭去黨魁後，隨即在臉書上發表全文聲明，強調自己辭黨主席的主要原因有兩個，包括立委林昶佐退黨，以及立委高潞・以用的事件，但如果黨有需要，他還是願意披上戰袍，為時代力量到艱困選區來奮戰。

洪慈庸表示，她昨天就曾說過，不太能理解邱顯智所提出兩個辭職的理由，因此在第一時間就公開表達希望他能留任黨主席，自己在昨天晚上也已經與邱顯智通過訊息，在今天的決策委員會也會提出慰留。

洪慈庸說，邱顯智已向她坦言，自己承受非常大的壓力，短時間內也想不出其他方法，也因為在路線之爭的分歧點上找不出最好的解決方法，所以只能做出這樣的決定。不過洪慈庸認為，還是希望邱顯智用先前跟其他友黨的對話方式進行，也不必要在這樣的時間點放棄過去的作為，還是希望他再考慮想一想，不要在那麼短的時間內做出這樣的決定。

洪慈庸認為，現在的時間點時代力量面臨比較多的困難，希望邱顯智能夠跟著大家一起努力，倘若路線之爭沒有更進一步的討論、在決策委員會有一個決斷，「可能大家會非常難做事」，不過她能理解邱顯智遇到的困難，還是希望他能盡他最大努力。

洪慈庸表示，時代力量還是必須得確認路線，以及到底在2020年大選追求的最終目標是什麼，對她來說非常清楚，就是整個國家利益為優先，再來考慮政黨利益，最後才是個人的利益。她說，以國家利益為前提來討論整個政黨是不是要跟友黨合作、協調提名，是她一貫以來的態度，不希望任何親中勢力的復辟，也是自己一直以來堅定的態度，她也會繼續用這樣的態度跟黨內溝通，希望大家能夠找到一個平衡點，「如果真的沒有辦法達到一個方向，我會好好思考我的未來」。

洪慈庸也提到，從上次決定繼續留在時代力量以來，她就持續在努力，也一直支持邱顯智跟友黨促成對話、合作的可能，未來的事情現在誰也無法斷定，不過要團結所有力量來對抗中共政權，「這是大家都不會有疑慮的」，只是作法到底要怎麼做，希望黨內同志大家要有一定的共識與信任，這樣黨才能繼續走下去。

洪慈庸強調，現在黨的方向就是希望慰留邱顯智，希望他至少能帶領時代力量完成2020年的大選，因為這是一個階段性的目標，因此希望他能留任。而昨天決策委員會也提出共同聲明，就是希望留任邱顯智，今天的會議重點也會放在這方面討論，這樣的共識應該不會有太大的差異。

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關鍵字：邱顯智,洪慈庸,徐永明,時代力量

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