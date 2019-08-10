票選最難吃泡麵！網爆喊「吃一口整碗倒掉」　他激推1口味：跟其他的不一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

現在泡麵口味不斷推陳出新，雖然吃多不好，但真有種神奇魔力，讓人欲罷不能。網上時不時討論哪款泡麵最神，不過這名網友則好奇，「最難吃的是哪一個」，話題掀起熱烈討論，沒想到這一牌負評爆多，甚至有人吐槽，「麵條跟噴一樣」。

網友在PTT八卦版提到，「大家都有心目中最好吃的泡麵，每每吵起來總是戰場遍地開花，那麼...最難吃的泡麵呢？如果要排個最難吃的泡麵第一名，會是哪一款獨佔鰲頭？」

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沒想到，鄉民一面倒點名「雙響泡」，而不喜歡的原因包括，麵條彈性不夠、調味差、胡椒粉味道太重等，「垃圾東西，第一次吃一口就整碗倒掉」、「真的是最難吃的湯泡麵」、「雙響泡沒有之一」、「雙響泡+1」、「泡越久越難吃」。

▲沒想到超多鄉民看法一致。（圖／翻攝自PTT）

不過，今年3月期間，有位鄉民大讚，當時雙響泡新推出的「經典紅燒牛肉」口味蠻好吃，「我個人習慣是把醬包用一半，粉包只篩出蔬菜的部分，覺得這樣味道不會太重，醬包一打開就跟以往聞起來滿不同、滿香的，加水後也散發出很濃的牛肉湯味，麵條跟印象中扁的不同，換成粗的，吃起來還有種煮麵有的Q彈口感，湯算是濃郁又帶點微辣，嘴唇會稍微麻麻的，麵跟湯搭配起來很有爽感。」

另外，部分鄉民則認為，有些國家的泡麵更可怕，「目前吃過最難吃的 前三名：韓國辛拉麵、韓國炸醬麵、印尼甜得要命的超噁心泡麵」、「X的韓國泡麵版本的日式烏龍麵也是辣的」、「韓國泡麵都只有辣而已啊，除非炸醬麵」。

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