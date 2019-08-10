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好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼　網：漲價後都變了

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▲▼好市多，Costco。（圖／資料照）

▲好市多的蛤蠣濃湯曾經是網友們每去必買的聖品。（圖／資料照）

記者許凱彰／台北報導

不少人喜歡到好市多卡位高CP值的平價聖品。一名擁護好市多10年的鐵粉在社團上痛心發文，十年來的蛤蠣濃湯走到現在這地步，本來只是漲價料變少，現在竟然變得「稀稀水水」，很想立即去退。該貼文馬上引起不少網友共鳴，「漲價走味到現在沒再喝過，直接黑單」。

一名網友在好市多商品經驗老實說社團上分享，「十年來的蛤蠣濃湯走到這地步，從料變少到漲價，因為口味沒變，我都能忍受。而如今，稀稀水水，味道也變了，孩子說這很像用粉泡出來的，很想要立即拿去退，絕對～不會再有下次！」

請繼續往下閱讀...

▲▼蛤蠣濃湯。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

▲有網友希望好市多能將蛤蠣濃湯換為原本的口味。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

「蛤蠣濃湯」話題很快地引起了一陣討論，網友們紛紛提到，「漲價後就走味了，很可惜的一項商品」「現在的真的很難喝...以前是每去必點，現在是完全不考慮」「現在點這碗都是喝心理性質的（蛤蜊肉靠幻想～」「這早就已經是地雷名單了」「以前的價錢真D佛」「湯稀，蛤蜊又縮水，早就不買了」。

以往大受好評的蛤蠣濃湯自從2018年4月官方宣布「配方升級」，價格一次大漲34元，從平民價45元變79元，評價也從天堂跌到地獄，18個月以來有網友在網路上的社團推「踩雷勸世文」，提醒網友們要三思。

根據好市多當時的說法，雖然調漲了蛤蠣濃湯價格，但容量和品質方便都有所升級，除了份量約增加三分之一，從12盎司增加到16盎司外，湯底也改成用加拿大廠商專門研發的新口味，而不是用原先使用的罐頭所調製，因此才調漲價格。

▼好市多蛤蜊濃湯漲34元「變地雷」（圖／翻攝PTT）

配方升級漲34元！好市多蛤蜊濃湯「變地雷」（圖／翻攝PTT）

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關鍵字：好市多,蛤蠣濃湯,必買聖品,地雷,Costco

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