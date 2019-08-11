　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5男幹拐子上車！颱風夜高鐵擠爆「女暈倒失血色」…好心人幫忙：希望找到她

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲利奇馬強颱襲台當晚，台北市宣布停班停課，原PO和友人趕到人潮早已擠爆的高鐵台北站。（圖無本文人事時間無關／記者賴文萱攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名在台北上班的女網友8日因颱風停班停課，晚上和友人一起擠上高鐵回南部。由於高鐵擠滿返鄉人潮，買自由座票的她只能站在車廂間的過道，卻因為人多到動彈不得，她突感不適暈倒過去，在其他女性乘客的攙扶和讓座下，才得以在座位上一路休息到台中。女網友感謝那名讓座的女乘客，若沒得到幫忙「我搞不好會昏迷或缺氧過久」；她也抱怨5名在板橋站「硬上」的男乘客實在非常可恥，因為當初他們「幹拐子」讓過道擠過頭，對女性還非常不尊重。

原PO在PTT八卦版發文，「感謝昨晚高鐵上讓座給我的女乘客」！她說，8日晚上高鐵台北站因為颱風假返鄉人潮爆滿，「搭自由座的人潮都排到樓梯下面了」，儘管站務人員辛苦引導對號座乘客盡快上車，同時也開放自由座乘客站在車廂與車廂之間的走道，場面還是相當混亂。

請繼續往下閱讀...

▲高鐵人潮,高鐵旅客,高鐵,高鐵車廂,返鄉旅客。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵颱風天開放自由座乘客站過道，整列車人潮塞得滿滿。（圖無本文人事時間無關／記者賴文萱攝）

原PO表示，和同行友人8點半到高鐵站買到自由座票後，搭上晚間9點31分、車次0165的班車，上車後就和一群人擠在第8與第9節車廂間的過道，「當時大概有10幾個人吧，已經很擠了。」到了板橋站對號座和自由座乘客擠上來後，「我們已經跟外面說擠不進來了，外面仍喊著『裡面再擠進去一點啊』，我們回說『已經很擠了』，外面又說『那我們怎麼回家』！」況且當時站務人員也試圖阻止乘客再上車。

「就在站務人員不注意的時候，5名體型壯碩的男子突然用肘擊，像是打美式足球的方式撞進來」，原PO說，幾位站在門口的女士就這樣被擠到中間，整個空間頓時連轉身都沒有辦法，而在板橋到台中約30分鐘的車程間，她突然呼吸困難，「我心想該不會玄關（過道）因為人太多氧氣不夠吧」，結果下秒就突然失去意識。

據當時友描述，原PO雙眼緊閉、面無血色還冒冷汗，在其他女性乘客攙扶幫忙下，她坐到第九車廂2D座位的女性乘客主動讓出的位子上，情況才漸漸好轉。她說，對方不僅好心一直提醒她深呼吸，還一路讓位到台中，「真的非常感謝她」。

原PO說，沒有要特別譴責高鐵公司，雖然這樣等同製造一個危險環境給乘客，但她更氣的是那5名用暴力方式硬擠上過道的男性乘客，「裡面都已經喊著沒有空間了，還如此粗暴的硬往幾名女性乘客身體撞上來，真的非常非常可恥。」

「若能找到那位女性乘客，我願致贈薄禮聊表心意」，原PO很感謝讓座的好心人，也謝謝攙扶她的其他女性乘客，「如果沒有及時進車廂休息，搞不好我會昏迷或缺氧過久。」她也呼籲各位乘客及高鐵公司，務必注意車廂過度擁擠的問題。

ET快訊
利奇馬肆虐28死！臨海全市淹沒　古城千人受困「超歷史大洪水」
阿信招認「主動傳簡訊給Jolin」　親PO合照曝進度：不要再
台北Airbnb老闆迷昏2男　「扮棉被爬上床」他下面爆痛

關鍵字：高鐵,颱風,利奇馬,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／33分鐘連三震...「花蓮群震」8/2就開始　氣象局：不排除有規模5以上地震

擠身白名單！一沐日5聲明堅定愛國　辦活動「持台港護照9折」萬人讚爆

電影院女廁「有～～」　晚班員工等5分鐘開門嚇壞：不敢講怕惹禍上身

5男幹拐子上車！颱風夜高鐵擠爆「女暈倒失血色」…好心人幫忙：希望找到她

快訊／南台灣8縣市豪大雨！高雄「那瑪夏區」土石流達紅警　11日停班停課

快訊／花蓮「33分鐘連三震」　最大規模3.9、最大震度5級

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部「連下7天」　彭啟明：很有利颱風發展

蘋果新機名稱流出！「iPhone 11 Pro」　搭配3鏡頭、電池更大

無法對丈夫坦承被性侵⋯她5歲陰影獨撐到23歲　意義療法解鎖內心世界

陸客不來每年少賺640億！　學者8招救觀光：政府動作要快

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

影／33分鐘連三震...「花蓮群震」8/2就開始　氣象局：不排除有規模5以上地震

擠身白名單！一沐日5聲明堅定愛國　辦活動「持台港護照9折」萬人讚爆

電影院女廁「有～～」　晚班員工等5分鐘開門嚇壞：不敢講怕惹禍上身

5男幹拐子上車！颱風夜高鐵擠爆「女暈倒失血色」…好心人幫忙：希望找到她

快訊／南台灣8縣市豪大雨！高雄「那瑪夏區」土石流達紅警　11日停班停課

快訊／花蓮「33分鐘連三震」　最大規模3.9、最大震度5級

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部「連下7天」　彭啟明：很有利颱風發展

蘋果新機名稱流出！「iPhone 11 Pro」　搭配3鏡頭、電池更大

無法對丈夫坦承被性侵⋯她5歲陰影獨撐到23歲　意義療法解鎖內心世界

陸客不來每年少賺640億！　學者8招救觀光：政府動作要快

台中M粉們準備衝了　Lady M台中店8/23開幕

拒檢開到死巷還跑給警察追…他猛推擠害警摔倒頭受傷

綠營籲區域立委結盟　柯文哲：五年前這樣講還會想想看⋯

友狂打賴琳恩電話「藏老公調情告白」！　陳乃榮揭曉驚喜大禮…女網友超羨慕

值夜班幽會愛愛！YouTuber真實揭密　英兒童護理師：走廊那頭有辦公室…

臨海全市被淹千人受困！古城門猛灌入　當局：嚴防「超歷史大洪水」

女友跟他夜遊「還幫接電話」　台中醋男大怒「撂人痛毆」5人受傷

1秒變臉！　喜樂蒂聽到「洗澡」像見鬼...瞪眼狂掙扎：休想

高雄神農路下雨就淹水　網揭神秘真相「淹水很正常」

奧斯塔羅12星座一周運勢0812-0818　射手、雙魚當心瘦了荷包

猥褻女友16歲妹！後面騎上解內衣　 抱上床才收手...法院判：尚能清醒

生活熱門新聞

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗..

蘋果新機名稱流出！「iPhon..

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部..

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

他推手搖飲：當水喝　離職員曝…

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵..

結婚8週年出門慶祝　被爸媽嗆：..

榴槤比薩沒了超失落！隔2天換來..

一芳加盟商將拆招牌　網讚有尊嚴

旅客受困關西怨：虎航丟包不理

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

迷客夏：必須加中國　換陸網怒了

面試通知誤發工作群組！老闆神回

更多熱門

相關新聞

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部連下7天

中南部連下7天雨！中央氣象局對中南部8縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，今西南風仍強，中南部地區及台東的南端持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其中南部山區甚至有局部豪雨發生。天氣風險公司總經理彭啟明說，「下周會有點東北風下來，還滿特別的」，目前整個大環境很有利於颱風發展。

利奇馬颱風遠離　石門水庫回蓄水量

網羨慕爽賺！前醫院藥師「曝月薪吐辛酸」

水巷茶弄官網「據點這樣分」　聰明閃砲火

影／溫州永嘉縣堰塞湖潰堤致18人遇難

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

即／港警尖沙咀逮捕國泰空姐

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！民控：警察追車

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面