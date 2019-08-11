5男幹拐子上車！颱風夜高鐵擠爆「女暈倒失血色」…好心人幫忙：希望找到她

▲利奇馬強颱襲台當晚，台北市宣布停班停課，原PO和友人趕到人潮早已擠爆的高鐵台北站。（圖無本文人事時間無關／記者賴文萱攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名在台北上班的女網友8日因颱風停班停課，晚上和友人一起擠上高鐵回南部。由於高鐵擠滿返鄉人潮，買自由座票的她只能站在車廂間的過道，卻因為人多到動彈不得，她突感不適暈倒過去，在其他女性乘客的攙扶和讓座下，才得以在座位上一路休息到台中。女網友感謝那名讓座的女乘客，若沒得到幫忙「我搞不好會昏迷或缺氧過久」；她也抱怨5名在板橋站「硬上」的男乘客實在非常可恥，因為當初他們「幹拐子」讓過道擠過頭，對女性還非常不尊重。

原PO在PTT八卦版發文，「感謝昨晚高鐵上讓座給我的女乘客」！她說，8日晚上高鐵台北站因為颱風假返鄉人潮爆滿，「搭自由座的人潮都排到樓梯下面了」，儘管站務人員辛苦引導對號座乘客盡快上車，同時也開放自由座乘客站在車廂與車廂之間的走道，場面還是相當混亂。

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▲高鐵颱風天開放自由座乘客站過道，整列車人潮塞得滿滿。（圖無本文人事時間無關／記者賴文萱攝）

原PO表示，和同行友人8點半到高鐵站買到自由座票後，搭上晚間9點31分、車次0165的班車，上車後就和一群人擠在第8與第9節車廂間的過道，「當時大概有10幾個人吧，已經很擠了。」到了板橋站對號座和自由座乘客擠上來後，「我們已經跟外面說擠不進來了，外面仍喊著『裡面再擠進去一點啊』，我們回說『已經很擠了』，外面又說『那我們怎麼回家』！」況且當時站務人員也試圖阻止乘客再上車。

「就在站務人員不注意的時候，5名體型壯碩的男子突然用肘擊，像是打美式足球的方式撞進來」，原PO說，幾位站在門口的女士就這樣被擠到中間，整個空間頓時連轉身都沒有辦法，而在板橋到台中約30分鐘的車程間，她突然呼吸困難，「我心想該不會玄關（過道）因為人太多氧氣不夠吧」，結果下秒就突然失去意識。

據當時友描述，原PO雙眼緊閉、面無血色還冒冷汗，在其他女性乘客攙扶幫忙下，她坐到第九車廂2D座位的女性乘客主動讓出的位子上，情況才漸漸好轉。她說，對方不僅好心一直提醒她深呼吸，還一路讓位到台中，「真的非常感謝她」。

原PO說，沒有要特別譴責高鐵公司，雖然這樣等同製造一個危險環境給乘客，但她更氣的是那5名用暴力方式硬擠上過道的男性乘客，「裡面都已經喊著沒有空間了，還如此粗暴的硬往幾名女性乘客身體撞上來，真的非常非常可恥。」

「若能找到那位女性乘客，我願致贈薄禮聊表心意」，原PO很感謝讓座的好心人，也謝謝攙扶她的其他女性乘客，「如果沒有及時進車廂休息，搞不好我會昏迷或缺氧過久。」她也呼籲各位乘客及高鐵公司，務必注意車廂過度擁擠的問題。