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網羨慕CP爆高爽賺！前醫院藥師「4hrs調400份藥」吐辛酸　曝：月薪不到50K

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藥局,藥房,配藥,藥師（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

▲藥師工作並非想像中輕鬆。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前表示，說藥師月薪58-65K，想多賺的去診所全包可以月入10幾萬，「又可以兼看股票，有人領藥再蓋個章就好」，而本業+股票的話月領將近8萬，驚呼CP值超高。貼文吸引一位藥師親回，透露他之前在醫院月領不到5萬，工作量還很大，「所以CP值高不高呢？我只能說在醫院肯定只是普通啦！」

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「藥師CP爆高」，說藥師一個月爽拿58-65K，「想多賺一點的去診所全包，一個月10幾萬。又可以兼看股票，有人領藥再蓋個章就好」，並說藥師本業收入+股票收入，一個月也將近8萬，驚呼「CP值也太高了吧！有沒有沒填藥學系的八卦啊？」

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▲▼藥品，藥品調劑權，藥師，醫藥分業。（圖／pixabay）

▲有鄉民認為，藥師CP值很高。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，一位藥師忍不住回文，「雖然不知道是不是釣魚，不過應該很多人認為藥師真的很爽」，接著舉自己2年前在南部醫院的例子，說醫院雖然會請很多藥師，但住院病人的藥也是他們要調，「化療藥，某些需要靜脈輸入營養的點滴也是。藥師調的，還有一些行政職跟臨床藥師，全部在藥局調給『門診』病人的。」

他說，當時醫院只有4名藥師，通常都是早上最忙，通常8點上班，到12點的時候，號碼差不多到1600～1800號，「意思就是光門診病人就有1600～1800人，代表一名藥師要在4小時內調400多位病人的藥，1小時差不多100～120位，1分鐘要調2個人的藥。」

原PO表示，如果每個病人只有一種藥那也還好，偏偏有的人一次領就是10幾種，「我自己曾經遇到同一病人拿了15種藥，有的還是要跑到比較遠的位置才有」，等他調好，大蓋又有5、6個新病人的藥要調。而且這些還不包含要改處方、要改領藥天數的人，「還有自己台上的藥用完了也沒有小精靈幫你補，要自己去藥庫拿來補。」

▲▼藥師。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在醫院任職過的一名藥師回文，說當時月薪不到5萬。（示意圖／Pixabay）

藥師透露，他們早上從來沒有可以坐下的這種事，「除非你要慢慢調，然後讓前線發藥的藥師被病人罵」，還有病人曾和同事嗆聲說等了1個小時，但看領藥號碼，對方明明只出來5分鐘，「原來剩下的時間是他在等待批價跟等著看診的部份，然後一次在藥局這邊爆發出來。」

他直呼，當時他在醫院是會工作到流汗，都覺得一個早上的運動量比他去跑步還多。至於藥師到底要不要負責，「如果是A藥放成B藥，這種當然純粹是藥師的責任。但今天如果是藥品的交互作用或者醫生開不對，藥師也沒有打回診間詢問的話，藥師也是有一定責任的。」

接著原PO曝光大家最在意的薪水部分，說這樣的工作量和內容，還要輪急診跟禮拜六的門診，「這樣下來薪水是多少呢？各位觀眾，5萬不到，沒有誇張，唯一破5萬的時候，都是輪到急診大小夜或者夜晚門診。」

最後他做總結，「所以CP值高不高呢？我只能說在醫院肯定只是普通啦！」如果是診所的話，就要看老闆跟老闆娘的個性，「自己想，老闆請你來上班，除非跟你是朋友，不然會冒著調錯藥的風險讓你邊看股票邊做事嗎？不要因為看你太閒還把一堆雜事也叫你做就很好了。」

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關鍵字：藥師,月薪,藥學系,醫院,PTT

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