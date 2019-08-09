豬排飯賣40！台南哥路過N次「神秘60元牛排館」：根本時代眼淚　釣出在地人

▲原來很多人都曾路過XDD。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

正值物價飛漲的年代，南北差距漸小，而南部一份便當，現在普遍來說也要6、70塊。台南一名網友多次經過這間牛排館，重點是價位根本「時代的眼淚」，讓他內心充滿好奇，卻始終不曾踏進去。po文釣出不少在地人，後來在千呼萬喚之下，終於有吃過的朋友現身分享心得。

網友在「爆廢公社公開版」提到，路過這間位在金華路巷子內的老店，已經非常多次了，每回看到招牌上的價格，都覺得不可思議，根本是小學時期的價位，而今天他忍不住拍了下來，希望能釣出吃過的朋友。

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▲現在夜市牛排都沒這個價了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

從照片中可見，豬排、牛排60元；雞腿飯、魚排飯、牛排飯、豬排飯都只要50元；至於炸豬排飯更佛，竟然40元就能買到。有趣的是，看到熟悉的場景，不少在地人都一致笑說，「天啊！這裡我也經過了無數次」、「這間我知道，可是每次經過都沒啥客人，所以也沒進去過」、「超級老店，以前吃飯時間生意還可以，現在真的沒什麼人的感覺」、「在我家巷子後面欸，可是每次經過都沒人」。

在廣大網友的熱議下，終於有吃過的朋友現身啦！他表示，「上個月才去吃過，其實不錯吃，他們是一對過退休生活的老夫妻，加減做而已，賣的是便當類，他們有一樣菜是自己醃的，吃起來很像蜜餞類、很下飯。如果懷念以前的飯菜，可以找這家，夫妻倆對待客人很讚，感覺父母親一樣唷。」

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