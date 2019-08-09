　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豬排飯賣40！台南哥路過N次「神秘60元牛排館」：根本時代眼淚　釣出在地人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲豬排飯賣40！台南哥路過N次「神秘60元牛排館」：根本時代眼淚　在地人笑回。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原來很多人都曾路過XDD。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

正值物價飛漲的年代，南北差距漸小，而南部一份便當，現在普遍來說也要6、70塊。台南一名網友多次經過這間牛排館，重點是價位根本「時代的眼淚」，讓他內心充滿好奇，卻始終不曾踏進去。po文釣出不少在地人，後來在千呼萬喚之下，終於有吃過的朋友現身分享心得。

網友在「爆廢公社公開版」提到，路過這間位在金華路巷子內的老店，已經非常多次了，每回看到招牌上的價格，都覺得不可思議，根本是小學時期的價位，而今天他忍不住拍了下來，希望能釣出吃過的朋友。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 士林夜市（圖／取自Pixabay）

▲現在夜市牛排都沒這個價了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

從照片中可見，豬排、牛排60元；雞腿飯、魚排飯、牛排飯、豬排飯都只要50元；至於炸豬排飯更佛，竟然40元就能買到。有趣的是，看到熟悉的場景，不少在地人都一致笑說，「天啊！這裡我也經過了無數次」、「這間我知道，可是每次經過都沒啥客人，所以也沒進去過」、「超級老店，以前吃飯時間生意還可以，現在真的沒什麼人的感覺」、「在我家巷子後面欸，可是每次經過都沒人」。

在廣大網友的熱議下，終於有吃過的朋友現身啦！他表示，「上個月才去吃過，其實不錯吃，他們是一對過退休生活的老夫妻，加減做而已，賣的是便當類，他們有一樣菜是自己醃的，吃起來很像蜜餞類、很下飯。如果懷念以前的飯菜，可以找這家，夫妻倆對待客人很讚，感覺父母親一樣唷。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了
威力彩上看20億！網推「頭獎得主6面相」　專家：要中只需一條

關鍵字：牛排館,台南,牛排,佛心價,便宜,物價,銅板美食,在地人,爆廢公社公開版

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

晚餐做八寶菜！妹子超狂職業病「整盤2cm*4cm白菜」神準　嘆：買肉必做1件事

慣老闆給任務！半夜運菜苗「霧社-梨山-宜蘭南山」　埔里哥傻眼...霸氣反擊

颱風天不要叫外送？　員工握住他手吐心聲：我們自認的貼心造成他們經濟負擔

影／強颱利奇馬卻下毛毛雨！台北人：放假放得有點心虛　台中人崩潰

影／利奇馬北漂！颱風尾午後掃中南部　網友留言蓋「太陽樓」回報

影／媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

影／育兒津貼才上路8天！幼童爸繳學費「狂省30000元」　驚喊：超級有感

豬排飯賣40！台南哥路過N次「神秘60元牛排館」：根本時代眼淚　釣出在地人

神人超狂解析阿華田、美祿差異！　除可可以外還有「驚人一味」

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

豬排飯賣40！台南哥路過N次「神秘60元牛排館」：根本時代眼淚　釣出在地人

神人超狂解析阿華田、美祿差異！　除可可以外還有「驚人一味」

找到癌症新藥物！　交大、北醫「癌症膜蛋白調控網路」全球首見

利奇馬陸警最快傍晚全面解除！　午後改換西南風「甩雨中南部」

撒下草莓種子！她細心照顧2月後竟「長出木瓜」　上網一查崩潰了

颱風天冒雨外送！他1天見n起車禍...「生命要顧」心疼引共鳴：不能自己買？

賺到颱風假？　彭啟明：馬政府要求前一晚公布種下惡果

理工科老公「只有務實」　她悔嫁6年想不開...2寶要生了！醫師娘路過：淚同感

利奇馬灑雨帶財！「台鐵停駛」白牌車爽敲竹槓　花蓮－台北喊價6000元

利奇馬「消風」！民眾爽賺一天颱風假　影城、美食街中午後現人潮

顏志琳女兒「血漬、傷口組織液」沾滿床　心疼就醫治療

《玩很大》邀到「4大偶像團體」成員！　這組解散17年…合體網嗨了

50歲大媽自拍「裸體練舞」向男友調情　按錯一個鍵⋯群組成員全看光！

反送中／千名黑衣抗議者塞滿「接機大堂」 　機管局架設鐵馬戒備

貨櫃車失控衝進田！車頭180度翻轉…運將遭壓「慘淪泥人」

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

省錢為買房！他嘆「只能賺存錢」娛樂=0…痛苦問：意義在哪　網秒勸轉念

瓜哥一通電話「放生阿翔」　謝忻神隱74天確定「這一天」復出

樹懶快轉嗎？胖橘偷洗澡巾失敗「倒掛爬行」　網笑：台灣特有種

世籃賽／拒徵招奧運3金功臣安東尼　美國隊：他會害團隊分心

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

生活熱門新聞

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼..

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心..

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」..

他出門僅10秒利奇馬來了…影片..

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

利奇馬11級強風+大豪雨　不排..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

利奇馬風雨不如預期　彭啟明解釋..

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深..

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

柯文哲「假多放了」　吳德榮：本..

中南部午後掃到颱風尾　網蓋太陽..

強颱利奇馬「強風雨彈」來襲！

更多熱門

相關新聞

洪秀柱選台南立委　王鴻薇：再讓國民黨男人汗顏

前國民黨主席洪秀柱證實已將戶籍遷至台南市，準備挑戰民進黨現任立委王定宇，為政壇投下一顆震撼彈。洪秀柱表示，希望國民黨把不分區的席次讓給有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，「而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，「一片焦慮中唯一的振奮消息」、「柱姐又再讓國民黨男人汗顏了」。

洪秀柱選立委戰王定宇　唐湘龍：國民黨沒男人

洪秀柱爆：我曾叫連勝文去選台南

中元普渡紙錢集中燒一起守護藍天

快訊／洪秀柱喊話：資深的不妨都下來選

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

他出門僅10秒利奇馬來了…影片曝

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

火龍果白or紅誰營養？專家揭功效差很大

即／宅兒關房內2個月　母聞異味破門見乾屍

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面