「泡麵廟」浩劫　大媽布袋打包…廟公霸氣：多吃一兩碗沒關係

▲南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公廟」聞名，信徒以泡麵當供品，並留下來讓其他信徒分享，卻有民眾專門打包高價泡麵，目擊的信眾相當氣憤。（圖／石龍宮吳姓廟祝提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣中寮鄉有一座「泡麵土地公廟」，信徒以泡麵做為供品拜拜，廟方也大方的開放讓信徒免費吃泡麵，祂就是位於龍南路上的石龍宮；但10日有網友在臉書「抱怨公社」表示，有一名女子拿著大袋子，專挑價位較高的大碗泡麵帶走獨自享用，讓許多網友在底下怒留言「三寶無極限，禮義廉＿（無恥）」。

信徒到石龍宮參拜，幾乎都會帶著泡麵做為供品，主委吳秋福說，因為中寮鄉地處偏遠，石龍宮附近也沒有餐廳、便利超商等用餐地點，因此以前就有信徒上香時，乾脆買了泡麵當供品，拜完後就將泡麵留在石龍宮與其他信徒分享，沒想到，買泡麵拜拜的信徒越來越多，也習慣拜拜完後煮泡麵來吃，逐漸變成「優良傳統」，形成特色，「泡麵土地公廟」的名號就這麼傳開來，石龍宮的土地公伯，最多還曾吃到60箱泡麵。

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而10日有網友在臉書「爆怨公社」貼文，早上看到一名女子到了石龍宮，不但沒見到她拿金紙拜拜，反而先是坐在一旁吃了早餐後，竟拿起大袋子將放在櫃內價位較高的大碗泡麵打包，讓他看得相當傻眼。貪心的行徑引發不少網友關注，在底下留言，「這種人在好市多也很多，醬料都被包光了，也不會不好意思」、「台灣最美的風景是人」、「就當作在普度吧！」、「三寶無極限，禮義廉＿（無恥）」。

石龍宮吳姓廟祝則回應，因為管理上的疏忽，造成大家的惶恐感到抱歉，他也說，有時候多給人家1、2碗真的沒有關係，社會上過得很辛苦的一定會有，給他們方便度過一餐免於挨餓，也是一種美德，並歡迎民眾到石龍宮吃泡麵拜拜、看明牌。