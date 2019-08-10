「13家手搖飲」發表中國台灣！名單曝光…驚見老虎堂　網嘆：喝水好了

▲老虎堂也發聲明「發源於中國台灣的國際珍珠奶茶品牌」。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

繼一芳台灣水果茶的風波後，包含COCO都可、50嵐等手搖飲品牌也態，發表如「源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」言論。網友就整理出有發言的各家手搖飲，除了上述店家外，台中發跡、主打獨家手炒黑糖的「老虎堂」也發出聲明，「老虎堂是一個發源於中國台灣的國際珍珠奶茶品牌」，引發網友狂議。

有網友在PTT的Gossiping板上回應一篇情報，「集體自爆的台灣之光飲料店 清單」，分享臉書某粉絲專頁貼出的名單，並說內容會轉移至「台灣也有一個騰訊」粉絲專頁。接著貼出各家表態的手搖飲：

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▲手搖飲示意圖。（圖／ETtoday資料照）

一芳：（一國兩制，老闆背景）堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工。

COCO都可：都可堅決服從與支持（中國）國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分。

貢茶：（一國兩制，韓國企業）堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分

大苑子：聲稱大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外、2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。

85度C：堅定支持「九二共識」立場；稟持「兩岸一家親」信念，為海峽兩岸的消費者，提供優質的產品及服務。

鹿角巷：發表「中國台灣，中國香港」，後刪該篇微博。

日出茶太：自稱中國的茶飲品牌，用詞較模糊。

鮮芋仙：發表「鮮芋仙力求成為中國人驕傲的連鎖品牌」。

老虎堂：發表「老虎堂是一個發源於中國台灣的國際珍珠奶茶品牌」。

迷客夏：（中國名稱原為菓然式，後與迷客夏該名稱之廠商合併，原網址內容已去除中國台灣一詞，換成使用台灣地區，但官方微信公眾號仍稱中國台灣）發表「中國台灣、中國香港」。

珍煮丹：（中國官網稱中國台灣）發表「起源於中國台灣的珍煮丹茶飲」。

五十嵐：（中國名KOI）微博稱中國台灣。

丸作食茶：（中國名水玉丸作）官網稱中國台灣。

看到貼文後，鄉民紛紛留言，「有沒有整理可以喝的？不然我能喝什麼：（」、「幸好本來就不喝手搖飲料」、「剛好少喝一點」、「終於有理由可以減肥了」、「反正本來就不喝飲料，只是更堅定而已」、「最近喝水好了。」

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