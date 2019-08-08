23歲辣媽甜曬「五代同堂」...叔公神側顏強勢歪樓　萬人震驚：這不科學

▲其實，媽咪也很漂亮吸睛。（圖／杜欣恩授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

在晚生又少子化的年代，五代同堂的溫馨畫面實不多見。一名23歲辣媽昨晚就曬出合照，從年紀最大的太祖，到年紀最小的1歲10月大寶寶都在裡面；沒想到，叔公帥氣的側顏意外成焦點，不少人狂求正面照，直呼「叔公好帥喔」、「叔公不科學啊」。

杜欣恩在「爆廢公社」分享五代同堂合照，並按照長幼逐一介紹，包括太祖87歲、阿祖67歲、叔公40歲、她自己23歲，以及1歲10個月大的寶寶。她也笑說，一大家子都算早婚，而備受關注的叔公是50歲公公的弟弟、老公的叔叔。

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▲一堆妹子眼裡只有「叔公」。（圖／杜欣恩授權引用）

起初，她曬照想蓋一個「五代同堂」的樓，沒想到叔公凍齡又帥氣的模樣，狂吸超過萬人按讚，也轉移大票網友的目光，許多女性朋友不禁興奮大喊，「叔公看起來好年輕」、「以為才30出頭」、「叔公好像蠻帥的XD」、「叔公要爆紅了」、「這篇文重點變叔公了」、「叔公這角度有點厲害」、「叔公介紹一下謝謝」、「真的第一眼就盯著叔公」。

在廣大網友敲碗求正面照的同時，杜欣恩也向《ETtoday新聞雲》的記者透露，叔公已經死會啦，所以許多排隊求當「嬸婆」的妹子們，可要失望了。

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