上看20.5億！他好奇「10年壽命換頭獎」敢賭嗎　9成喊要…他1條件秒猶豫

▲威力彩頭獎上看20.5億元。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

威力彩已經連槓46期、頭獎上看20.5億元，至今幸運兒仍未出爐，台彩公司為了吸引更多買氣、早日送出獎金，日前特地公布108年幸運兒的共同特徵，總經理也喊出，「只要一個條件，就有機會中獎」，讓威力彩話題在網上延燒。一名網友就在PTT發文問卦，如果用10年壽命，換威力彩頭獎，「這樣有人敢換嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦，「用10年壽命換威力彩頭獎有人要嗎？」文中做出假設，若是可以用10年壽命換來威力彩頭獎，但前提是無法得知原本壽命多長，可能是100歲、80歲，也可能就是剩20年或10年，「這樣有人敢換嗎？我先說我不要。」

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▲威力彩吸引不少買氣。（示意圖／資料照）

他也在留言處表示，「看了上面大家都推文，大家好像不懂我的意思」，接著補充，說他的意思是，假設本來可以活到100歲，換10年當然超划算，就算本來只能再活20年，換了以後還有10年爽過，也是會有很多人覺得值得，「但如果本來就只能再活10年呢？等於GG，所以大家都這麼敢賭喔@@？」

看到貼文後，許多人紛紛留言大喊當然換，「只能活5年我也換」、「當然換，沒有錢多痛苦好幾10年」、「換！你20年不吃不睡也賺不到那些，10年不換嗎」、「只能再活10年機率太低了當然賭啊！而且就算死了也是積陰德造福全家。」

不過也有網友說，「活到90歲一身病痛，你有錢也不快樂，一般人想法是會換，除非改標題只能活到60歲，我相信絕大部份人會說不換」、「如果這是一個『公開』的資訊我就不換」、「人活著就一張嘴，一個身體，20億難道肚子變更大？可以吃更多？住豪宅還不就一張床，降低物慾人生就很開心了」、「有太多錢人生失去目標不見得是好事。」

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