這波操作閃砲火！水巷茶弄官網「據點這樣分」超聰明　網讚爆：誰都不得罪

▲水巷茶弄以「地區」區分，做法被讚聰明。（圖／翻攝自水巷茶弄官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

繼一芳台灣水果茶的風波後，包含COCO都可、50嵐等手搖飲品牌也表態，發表如「源自中國台灣」言論，讓台灣民眾失望又生氣，紛紛發起罷喝活動，現在該如何不得罪兩岸網友，變成店家該好好研究的課題。就有眼尖網友發現，連鎖手搖飲「水巷茶弄」相當聰明，完全不得罪任何地區消費者的做法被讚爆。

手搖飲之亂在PTT引發熱論，各種文章都在探討飲料店，像是整理發表「中國台灣」的貼文「集體自爆的台灣之光飲料店 清單」，還有不少在問有哪間飲料店還能喝、或是堅定立場的文章，「不喝飲料很難嗎？」「哪間飲料店還沒跪？我喝爆！」「台北剩哪幾家手搖可以喝？」

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其中就有人發現，知名連鎖手搖飲「水巷茶弄」的做法相當聰明，在官網上將全球所有的營業據點都做出區分，不管是台灣、中國、美洲、歐洲，都以「地區」的方式稱呼，變成「台灣地區」、「中國地區」。「水巷茶弄」這波操作也被網友稱讚，「實在太聰明了」、「這樣應該不管台灣還是大陸消費者都不會得罪了吧？」

而現在只要沒有發表「中國台灣」的手搖飲店家，也會引發熱議，像是鄉民就開始發文「清心福全哪款飲料最推薦？」「康青龍會是最後防線嗎？」「茶魔跟清新484最後的良心？」希望有機會用新台幣支持這些店家。

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