面試通知誤發工作群組！老闆秒回「蠢字怎麼寫」神展開　網推爆：不離了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名員工日前收到別家公司的面試通知，沒想到Mac電腦智慧又貼心的舉動，把他推向超尷尬境地。老闆看到這個通知後，第一反應是嗆，「你知道蠢字怎麼寫嗎？」而後態度180度反轉，幽默又暖心的回應得到大票網友讚賞，狂勸「老闆人真的不錯，不要離職啦」。

苦主在PTT娓娓道來，「小弟有使用mac的郵件程式，會把mail中的行程自動排入行事曆，萬萬沒想到發到公司行事曆，還推播到公司群組......，但人生還是要過，明天繼續努力工作。」

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▲被貼心功能給雷慘。（圖／翻攝自PTT）

從截圖中可見，老闆在群組中發現這個面試通知後，立刻詢問「這是誰？」而原po也不敢裝死，立刻解釋「我收到的信彈出行事曆就變這樣了。」就在他以為大事不妙之際，老闆先是吐槽一句，接著又高EQ的說，「沒關係，如果想離開，早點讓我知道，我好做準備，不要最後才傷害我們之間的感情好嗎？」

▲老闆人真好QQ。（圖／翻攝自PTT）

同時，幽默同事也狂刷存在感，一下喊「我尷尬症發作」，一會兒又唱起E神的情歌，「我乾杯 你隨意 這是個殘酷的喜劇~」。讓人意外的是，老闆在一度消失後，竟又現身暖心提醒，「這間看起來是博弈的，請自己注意風險」。

po文一出瞬間逗樂鄉民，不禁笑虧「年輕人，我佩服你」、「真的好尷尬喔哈哈哈哈」、「這遞辭呈的方式真是新潮呢」；而老闆的反應更搏得一致好評，「推火箭老闆一個，好棒的人喔，要珍惜」、「老闆看起來人蠻好的XD，加油喔」、「你老闆人真好，還會擔心你去面試被騙」、「老闆好可愛喔，媽呀」、「老闆缺不缺人，頂你的缺」。

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