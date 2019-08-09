貨櫃車失控衝進田！車頭180度翻轉…運將遭壓「慘淪泥人」

記者林悅／台南報導

台南一名50歲的馮姓男子9日清晨6時許駕駛貨櫃車行經下營台19甲線和南61線交叉路口時，人車突然失控先撞倒路樹、接著再衝到水稻田中翻覆，車頭翻轉變形壓在水稻田泥裡，馮男當場受困慘淪為「泥人」。消防人員據報前往救馮男脫困，幸運地僅頭、背受輕傷，送醫無礙，全案由麻豆分局調查處理中。

▲馮姓男子駕駛貨櫃車，人車失控衝到水稻田翻覆，馮男受困成「泥人」，消防人員救他脫困，幸運僅受輕傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於9日清晨6時9分許據報，位在台南下營區台19甲線和南61線交叉路口，有貨櫃車翻覆在路旁水稻田中，消防局馬上派出下營消防分隊和麻豆分局到場救人，救援人員看到貨櫃車頭壓扁在水田泥土裡，駕駛人受困在車頭內，大家不禁擔心司機安危。

消防人員查看發現50歲的駕駛馮男，意識清醒，幸運地僅頭部有5分公撕裂傷、背部擦傷，消防小隊長李衍慶和隊員們，在上午7時29分許，大型起重機到場吊起貨櫃車體後，馬上用長背板迅速順利救出成了「泥人」的馮男。馮男被救護車送往柳營奇美醫院就治無礙。台南市警麻豆警分局據報，派員到場交管及勘查測繪蒐證，目前車禍發生原因及相關責任由警方調查處理中。

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