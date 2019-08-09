晚餐做八寶菜！妹子超狂職業病「整盤2cm*4cm白菜」神準　嘆：買肉必做1件事

▲白菜要切成2cm x 4cm的大小。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在便當工廠上班，每天都有大量的菜要處理，且每個食材的規格不盡相同，害她在家切菜時，也會不經意的「職業病發作」。網友們看完心有戚戚焉，各行各業的朋友也留言洗版，笑嘆「真的很可怕」。

女網友在「爆廢公社」提到，每天她至少要切1千多公斤的菜，然後每種菜因為規格不同，導致她回家做飯時，也會不自覺開啟工作模式，「晚餐做了八寶菜跟炸蝦，所以我把白菜切成2cm x 4cm，美生菜切成4cm x 4cm，可惡的職業病」。

請繼續往下閱讀...

▲▼當天她在家做八寶菜和炸蝦。（圖／原po授權引用）

她還透露，以前曾待過肉品工廠3年，所以每次到市場買肉時，也會觀察肉品有沒有脂肪瘤，「脂肪瘤大多會出現在油脂分佈較多的肉上，梅花肉最多，里肌肉也有（大多出現在肥肉跟瘦肉的交界），輕度是呈現白點分佈狀，重則是整塊的，不能挖破要不然整塊肉會受污染，顏色有黃白、黃、青綠」。另外，有人以為現在的菜都是用機器切的，對此，原po解答，「只有菜絲類的才是，其他都是手切。」

提到職業病，瞬間引起大票網友的共鳴，來自各行各業的朋友也笑回，「在家接電話會報公司名+單位，還會加碼」、「去7-11買完東西，他找我錢，我還跟他謝謝光臨」、「每到一棟大樓，就會看他們用什麼廠牌對講機、攝影機」、「看到文章就開始挑邏輯錯誤和錯字」、「去唱歌會整理桌面，去烤肉會一直烤」、「去保養私人車時，結帳報統編...趕緊取消」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」



▼她買肉時，也會注意有沒有脂肪瘤。（圖／東方IC）