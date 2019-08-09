利奇馬北漂！颱風尾午後掃中南部　網友留言蓋「太陽樓」回報

記者黃翊婷／綜合報導

「天氣即時預報」9日上午8時許在臉書粉絲團PO文提醒，颱風利奇馬路徑北偏，變得更「遠離」台灣，預估造成的影響會再減輕一些，今日中午前北台灣風雨感受較為明顯，「中部感受不到明顯風雨是很正常的，南部則尚無雨勢」，但中午之後中南部的雨勢就會逐漸增強。網友們看完也紛紛在文章底下留言回報，「新北無風無雨出太陽」、「嘉義出太陽」、「台北天氣比昨天好」。

▲天氣即時預報人員提醒民眾還是要注意降雨情況。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報，下同）

「天氣即時預報」在PO文中提到，9日全台各地的風雨狀況可以分為中午前和中午後，前者降雨區域多集中在北部，尤其宜蘭地區整天都有較大風雨，中南部則尚無明顯風雨；但等到中午過後，北部、宜蘭風雨持續，入夜後會逐漸減緩，而中南部因為風向轉吹西南風，雨勢會漸漸增強。

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等到周六（10日）至周日（11日）之後，北部、東部以及金馬地區都會恢復成相對較好的天氣，中部、南部以及澎湖地區受到西南風影響，還是會有陣陣驟雨，不過，降雨情形會逐日減少。「天氣即時預報」人員提醒，雖然颱風利奇馬距離台灣更遠了一點，但現在仍是最接近的時候，民眾除了注意較強風雨外，也要小心所謂的「颱風尾」西南風所帶來的雨勢，「颱風影響期間都是災害風險高的時間，不論颱風距離多遠，都要審慎以對。」

▼▲網友們在文章底下留言回報各縣市的天氣狀況。上圖為雲林縣麥寮鄉9日上午9時45分的現況照片。（圖／記者黃翊婷攝）

網友們看完上述預報內容，紛紛在文章底下留言回報，「新北無風無雨出太陽」、「嘉義出太陽」、「台北天氣比昨天好」、「彰化也出太陽」、「台南只有風大」、「桃園市區目前無感啊」。「天氣即時預報」人員也在留言區回應，北部民眾無感應該只是剛好遇到空檔，「這樣的走法等於是外圍環流，一陣風雨一陣停滿正常的，颱風本身都沒有發揮到呢。」

而中央氣象局方面表示，過去這段期間北部地區感受的確比較不明顯，但這是因為觸陸的區塊是颱風結構最鬆散的一段，加上雨帶是一條一條的移入，9日白天才是風雨最強的時候，暴風圈目前仍位於北部和宜蘭山區，下半天之後風雨就會改出現在中南部，預計10日有機會解除颱風警報，不過，這波雨勢還會持續好幾天。

▼▲利奇馬仍維持在強烈颱風的程度，但受到路徑北偏影響，它距離台灣更遠了。（圖／中央氣象局）

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