颱風天不要叫外送？　員工握住他手吐心聲：我們自認的貼心造成他們經濟負擔

▲外送服務正夯，路上常可看到外送員穿梭其中。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者葉國吏／綜合報導

利奇馬颱風來襲，近日興起的外送平台為了外送員安全，在有放颱風假的縣市也暫停服務。此舉看似良善，但對外送員來說，可能因此在經濟上造成很大的負擔。

利奇馬颱風造成9日全台8縣市停班課，連鎖素食業者麥當勞也跟進宣布，停般課的縣市餐廳暫停營業、同時停止外送服務。外送平台業者foodpanda、Ubereats也停止服務。

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▲YouTuber鬼才阿水發文：下雨天該不該叫外送服務。（圖／翻攝自Facebook／鬼才阿水Awater）

YouTuber鬼才阿水8日在臉書粉絲專頁發文「下雨天該不該叫外送服務？」，透露在7日風雨還不大時，他叫了外送，並在閒暇之餘跟對方提說「下雨天或是颱風天還要做外送太辛苦了，又有很高的危險，我明天(8日)會發文協助宣導請大家不要點外送。」

這時外送員聽到後握住他的手、誠懇的透露，其實外送員是能夠自行選擇是否承接該單，一旦承接後就必須自負風險。「在他們公司的規範中，雨天是有額外的業務加成的，換言之，這是用風險來換取的金錢。」

鬼才阿水：「或許我們自認的貼心，這風雨交加的這幾天減少外送點單。其實，反而造成他們經濟上很大的負擔。」

▲放颱風假的縣市外送服務也暫停。（圖／翻攝foodpanda網頁）

文中提到，最近因為傳出外送員月收超過10萬的消息，讓許多人開始從事外送工作，在單量無新增的情況下，讓他們接單量大減，直接讓總收入下降，可能會讓外送員生活更加辛苦。「照外送員的說法，下雨天大家懶得出門，他們出勤可以賺取費用，雙方都解決了最核心的問題。」

對此有一位外送員留言「我自己也是外送員 ，但是客人至上 是服務業的基本，其實看到客人拿到餐點的滿足也有些成就感，但是一樣米養百樣人，每個人都有自己的想法個性，我也成雷殘在下雨天，受傷了但是還是替客人送到，不想因為自己造成他人困擾！」

但也有網友不贊同這說法，表示「消費者把風險轉嫁外送，外送出事讓救難風險平白增加，所以也要包紅包給小費嗎。現代社會是一環扣一環，沒人可以全然置身事外。」、「我也覺得不該叫外送~但也不能剝奪人家想賺錢的權利」。