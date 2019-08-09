強颱利奇馬卻下毛毛雨！台北人：放假放得有點心虛　台中人崩潰

記者黃翊婷／台北報導

強颱利奇馬暴風圈9日凌晨觸陸，雖然強度稍微減弱，但白天雨勢會越來越明顯。不過，清晨4時許就有台北的網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，住家附近下著毛毛雨，「如果天氣一直這樣，放假放得有點心虛」，沒想到意外引起北中南網友熱議。

▼▲圖為台北市南港區9日早上6時許的雨勢。（圖／記者黃翊婷攝）

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原PO貼出一張新聞截圖說，自己是住在台北某處，目前只下著毛毛雨，一度還以為颱風走了，「大家呢？如果天氣一直這樣，放假放得有點心虛。」而其他北部網友也紛紛留言回應，「台北雨大沒風，颱風是還沒發威嗎？」、「新莊覺得放假是賺到」、「蘆洲沒風沒雨」；但也有中和的網友驚呼，「中和是暴雨耶！」

其他中南部地區的網友則表示，「嘉義東區雨不算大，但沒停過」、「雲林風超大」、「我在台中，從晚上12點下到現在沒停過」、「高雄風大沒雨」、「台中5點雨超大，我被雨聲吵醒」、「（台中女網友）剛剛出門想拿早餐，撐個傘而已，我的傘居然想離家出走，太扯了，真的」。

▼▲網友在臉書討論風雨狀況，北部網友大多都還沒有感受到強烈風雨。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

其實，北部民眾之所以會覺得風雨不大，是因為剛好處在颱風結構較為鬆散的地區。中央氣象局提醒，利奇馬颱風的暴風圈碰觸到陸地後強度有稍微減弱，但仍維持強颱等級，9日清晨起進入颱風雲量多一點的地方，雨量感受會越來越明顯，目前暴風圈已涵蓋台中以北、宜蘭地區，只有花蓮逐漸脫離，9日一整天還是要戒備強風豪雨。

▼利奇馬的暴風圈雖然有減弱，但整體強度仍維持在強颱等級。（圖／中央氣象局）

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