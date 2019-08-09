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台南好空氣比例77％　中元普渡紙錢集中燒一起守護藍天

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▲台南市環保局啟用具有完善空氣污染防制設備之「淨圓滿」專爐處理紙錢，並經道長淨爐過，可讓集中燒的紙錢及文疏焚化九宵上達天聽。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局啟用具有完善空氣污染防制設備之「淨圓滿」專爐處理紙錢，並經道長淨爐過，可讓集中燒的紙錢及文疏焚化九宵上達天聽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

環保署空品監測資料顯示，2019年台南市1至7月份藍天日數比例達77％，為歷年來最佳成績，農曆7月普渡到來，為減少露天燃燒紙錢，環保局啟用具有完善空污防制設備之「淨圓滿」專爐處理紙錢，並經道長淨爐過，可讓集中燒的紙錢及文疏焚化九宵上達天聽，鼓勵市民加入紙錢集中燒，一同維護良好空氣品質。

環保局長林淵淙表示，因為空氣的流通特性，所以存在跨境問題，使得空污管制難度更為艱鉅，為解決多面向污染來源，首先減污從自己做起，市府已成立 「亮麗晴空行動計畫」整合18個局處，嚴格管制本地空氣污染源，並在每年不分季節滾動式檢討精進執行作法，統計台南市2019年1至7月份的藍天日數比例（AQI≦100）達77% ，較2014年65％上升了18.5％；另從PM2.5濃度來看，今年PM2.5濃度1至7月為22.9μg/m3，較2014年同期29.3μg/m3大幅減少約6.4μg/m3，減幅達22％，為歷年同期最佳。

中元期間本市各公立納骨塔皆配合室內環境不燒香、心誠一柱香及以功代金等相關政策，並於中元法會期間，皆有天府保全運鈔車駐點收運紙錢，今年度更將收運後紙錢全數載運至全臺第一座「淨圓滿」紙錢專爐集中焚化，請民眾放心將供奉之紙錢交由區隊集中載運，亦請民眾配合自主移除塑膠袋、香腳及其他雜物後再行集中，自農曆7月起統計紙錢集中收運數量已達49.6公噸，歡迎民眾一起響應。民眾也可上環保局網站（http://epb2.tainan.gov.tw/lucky）申請紙錢集中燒免費載運服務，如有需要紙錢集中文疏，可打環保局電話06-3354306洽辦。

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關鍵字：台南,好空氣,中元普渡,紙錢,集中燒

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