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洪秀柱出征台南立委　王鴻薇：再讓國民黨男人汗顏

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▲▼洪秀柱回應媒體台南立委選舉事件。（圖／記者宋良義攝）

▲洪秀柱回應媒體台南立委選舉事件。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨主席洪秀柱證實已將戶籍遷至台南市，準備挑戰民進黨現任立委王定宇，為政壇投下一顆震撼彈。洪秀柱表示，希望國民黨把不分區的席次讓給有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，「而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，「一片焦慮中唯一的振奮消息」、「柱姐又再讓國民黨男人汗顏了」。

對於洪秀柱要投入台南最艱困的立委選區，王鴻薇9日在臉書表示，真的出乎意外和想像，「我們做不到的事，柱姐搶先去做了」，近來國民黨基層一片愁雲慘霧，之前以為國民黨手上拿了好牌，「現在好像真的要相公了，這個黨的大人，天王們，基層只有唉聲嘆氣，卻又說不得碰不得，好像整個黨都在欠他們什麼。」

最後，王鴻薇還說，「謝謝柱姐，讓我們看到無私。四年前，今年這些爭著要承擔，救黨救國的男人不知道在哪裡，現在，柱姐又讓這些男人們汗顏了」。

▲▼台北市議員王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

為了說明南下挑戰國民黨艱困選區，洪秀柱9日上午現身受訪表示，當初發生「換柱」確實有遺憾，可是沒怨恨，因為本來不是她原本規劃的路，但命運掌握在手裡面，如果說出來是為了更重要的目標，「我們真的希望所有艱困選區，所有資深的有資歷的不妨都下來，給年輕人做個示範」。

對於洪秀柱將參選台南立委，王定宇表示，謝謝每一位願意到台南付出的人，對自己來說「每次都是艱困選區，每場都是硬仗」。他也說，市民的服務、地方的發展與台灣的永續才是天天面對的課題，尊重其他政黨的提名策略，也期待正向良性的競選。

▲▼民進黨中執會 王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

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