台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱利奇馬以時速19公里緩慢前進，最強陣風達17級，氣象局針對台中、苗栗、等10縣市發布陸地警告，全台8縣市也宣布停班停課，但台中市長盧秀燕的臉書更是因沒放假而被網友灌爆，她也解釋放假標準級提醒，希望市民可以理解。

全台22縣市中，宣布停班停課的縣市有：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣等8縣市，其餘14縣市則因風雨觀測結果未達標而正常上班上課。

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▲台中未達放假標準。（組圖／翻攝盧秀燕臉書、翻攝自RAMMB）



盧秀燕在臉書PO文表示，「依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投未達停班停課標準。明(9)日正常上班、正常上課」，且中市府各局處已進駐台中市災害應變中心待命，將全力做好防救災的準備。

由於未宣布停班停課，許多網友氣得留言，「我明天會小心上班，就算樹倒了招牌吹落，我也會盡力閃開，不會受傷」、「台中市不放就算了，拜託台中市山區也沒有？」、「 請到清水，梧棲，沙鹿等海線地區感受看看，不要一視同仁，同樣標準」、

「沒放到颱風假是有這麼崩潰喔？」也有網友持反對意見，「明天萬一沒風沒雨大家是不是又怪市長幹嘛停班停課」、「父母官真的很難做」、「之前胡前市長就有因為宣布放颱風假，結果放颱風假那天無風無雨結果一堆人怪市長幹嘛宣布放颱風假」、「大家果然開噴了，在看明天怎樣再說吧，明明這次颱風市以北部為主，中南部就真的沒碰到，真的不用放」、「台中的颱風假不都是無風無雨嗎XD」。

▲▼盧秀燕解釋沒放假的原因。（組圖／翻攝盧秀燕臉書）







據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課。

氣象局晚間針對基隆市、宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區發布豪雨警報，尤其山區更容易有豪雨、豪大雨的機率；另外，新竹市、台中、南投、彰化以南地區及花蓮、台東山區有發生局部大雨的機率，山區應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

▼強颱利奇馬預測路徑，8日晚間至9日一整天影響最大。（圖／氣象局）

