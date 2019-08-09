　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱利奇馬以時速19公里緩慢前進，最強陣風達17級，氣象局針對台中、苗栗、等10縣市發布陸地警告，全台8縣市也宣布停班停課，但台中市長盧秀燕的臉書更是因沒放假而被網友灌爆，她也解釋放假標準級提醒，希望市民可以理解。

全台22縣市中，宣布停班停課的縣市有：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣等8縣市，其餘14縣市則因風雨觀測結果未達標而正常上班上課。

▲▼台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網：果然開噴了。（組圖／翻攝盧秀燕臉書、翻攝自RAMMB）

請繼續往下閱讀...

▲台中未達放假標準。（組圖／翻攝盧秀燕臉書、翻攝自RAMMB）

盧秀燕在臉書PO文表示，「依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投未達停班停課標準。明(9)日正常上班、正常上課」，且中市府各局處已進駐台中市災害應變中心待命，將全力做好防救災的準備。

由於未宣布停班停課，許多網友氣得留言，「我明天會小心上班，就算樹倒了招牌吹落，我也會盡力閃開，不會受傷」、「台中市不放就算了，拜託台中市山區也沒有？」、「 請到清水，梧棲，沙鹿等海線地區感受看看，不要一視同仁，同樣標準」、

「沒放到颱風假是有這麼崩潰喔？」也有網友持反對意見，「明天萬一沒風沒雨大家是不是又怪市長幹嘛停班停課」、「父母官真的很難做」、「之前胡前市長就有因為宣布放颱風假，結果放颱風假那天無風無雨結果一堆人怪市長幹嘛宣布放颱風假」、「大家果然開噴了，在看明天怎樣再說吧，明明這次颱風市以北部為主，中南部就真的沒碰到，真的不用放」、「台中的颱風假不都是無風無雨嗎XD」。

▼台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網：果然開噴了。（組圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲▼盧秀燕解釋沒放假的原因。（組圖／翻攝盧秀燕臉書）

▼台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網：果然開噴了。（組圖／翻攝盧秀燕臉書）

▼台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網：果然開噴了。（組圖／翻攝盧秀燕臉書）

據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課。

氣象局晚間針對基隆市、宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區發布豪雨警報，尤其山區更容易有豪雨、豪大雨的機率；另外，新竹市、台中、南投、彰化以南地區及花蓮、台東山區有發生局部大雨的機率，山區應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

▼強颱利奇馬預測路徑，8日晚間至9日一整天影響最大。（圖／氣象局）

▲▼強颱利奇馬路徑。（圖／氣象局）

ET快訊
快訊／強颱利奇馬就在家門口！　氣象局示警「暴風圈深夜觸陸」
即／台北捷運明天正常營運　各路線調整班距出爐
牛奶過期15天變地獄酸奶！妻「一句話」5口全送醫　他曝超恐怖
館長7年前萌樣曝光！「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜

關鍵字：颱風假,颱風,氣象,氣象雲,停班停課,盧秀燕,利奇馬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛神指定好腦公！這3星座「值得依靠」快嫁了　天秤懂分寸、第1名給歸屬感

影／女同事傳睡衣照！木頭男愣見「豪球銷魂挑逗」秒石化　網笑炸：逆天單身派

影／桃園「神正檳榔西施」！白皙電眼有橋本環奈fu　網曝：另一位也超美

影／「Uber條款」正式通過！10/8起最高罰9萬元　載客計費1hr起跳

影／「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

梅雨鋒面近逼！周六起雷雨強襲...「連濕4天」中部以北超有感

一生氣最可怕星座Top4　當巨蟹：「我沒生氣」就要挫咧等

高捷捕獲超大咖男星！媽坐搖滾區猛盯：皮膚啵棒　網嘶吼…還有一男神

「規模8」百年大震！學者預警進入「海溝型地震」周期…　對建築傷害更大

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

心經PK！王金平42秒台語唸完　速度完勝韓國瑜1分鐘國語版

「規模8」百年大震！學者預警進入「海溝型地震」周期…　對建築傷害更大

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

這4個星座一談戀愛很快就分手？龜毛處女讓人受不了　貪玩射手愛搞消失

北北基藝文景點休館懶人包　利奇馬影響活動異動一次看

快訊／強颱利奇馬就在家門口！　氣象局示警「暴風圈深夜觸陸」

快訊／台北捷運6時開車　各路線「調整班距」出爐

8／9新光三越、微風11間分店延後開店　京華城暫停營業

全台9日「停班停課」完整一覽表　8縣市放颱風假

影／利奇馬強襲8縣市放颱風假！　全台9日「停班停課」懶人包

快訊／連江縣宣布9日「停止上班上課」　馬祖納入陸警範圍

強颱「利奇馬」逼近　新北農業局防災全面啟動

「規模8」百年大震！學者預警進入「海溝型地震」周期…　對建築傷害更大

「馬吳韓」齊聚高雄！被問黨內整合…吳敦義：我除了關心、還很擔心

利奇馬來襲　竹科成立救災應變中心

強颱利奇馬逼近北台灣　金山警勸離觀浪民眾「開出12張勸導單」

財經專家「大陸人吃不起榨菜」！劉寶傑一聽當場傻眼…榨菜公司回應了

林依晨出席代言巧遇雙重天災！地震當下第一件事「衝去抱緊媽媽」

快訊／國1颱風夜「大貨車追撞遊覽車」！1重傷1無呼吸心跳　新竹大塞車

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

生活熱門新聞

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深..

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」..

全台9日「停班停課」完整一覽表..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

即／台北捷運6時開車　各路線調..

這4個星座一談戀愛很快就分手？

即／北北基放颱風假！宣布9日「..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

星巴克貴貴！妹子拿「受玄宮潮杯..

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

暴風圈估22時觸陸！致災雨彈1..

更多熱門

相關新聞

「利奇馬」來襲暫停外送！「停班停課縣市」麥當勞10時才營業

因應強颱利奇馬來襲，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣等8縣市，於9日皆停班停課。對此，連鎖速食業者麥當勞宣布，「停班停課」縣市的餐廳自8日的24點暫停營業至今天（9日）早上10點；而漢堡王的街邊店則於今天下午兩點才開始營業。

別撲空！「停班停課縣市」全聯10點才開門營業

北北基藝文景點8/9休館、異動懶人包

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深夜觸陸

即／台北捷運6時開車　各路線調整班距出爐

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深夜觸陸

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

全台9日「停班停課」完整一覽表　8縣市放颱風假

影／北北基提前宣布9日停班停課

一芳水果茶「買大送中」　1.9萬網友洗版蓋樓

意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

館長7年前零殺氣嫩樣曝光 網笑噴：是胡瓜

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

8歲童高燒飛機迫降！翻譯的人是「大咖韓團」

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面