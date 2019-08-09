洪秀柱親征台南選立委戰王定宇　唐湘龍：國民黨沒男人

▲洪秀柱9日回應媒體台南立委選舉事件。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選將至，不僅總統人選是熱門話題，立委提名也是一大看頭。前國民黨主席洪秀柱證實已將戶籍遷至台南市，準備挑戰民進黨現任立委王定宇。她9日深夜在臉書感性寫道「我希望本黨可以重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們，讓他們去歷練。而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。」，對此，資深媒體人唐湘龍9日上午在電台節目中直言，當下政治人物最讓他感動的，就是洪秀柱，國民黨真的沒有男人。

唐湘龍表示，國民黨自2008年後，在台南選區就沒得到一席立委，這地方綠油油一片；今年台南立委補選，謝龍介投入選舉，謝龍介擁有一批忠實的支持者，有很強的聲勢和聲量，加上當時高雄市長韓國瑜氣勢如虹，夾帶韓流對抗民進黨的郭國文，最終郭國文仍當選，國民黨在台南輸了三千票，經過這次選舉，估計國民黨會更怯戰，不過，洪秀柱親征台南，且已遷戶籍備戰，還呼籲國民黨大老以身做則，讓他相當感動。

▲謝龍介。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

唐湘龍提到，認識洪秀柱很久了，對方很正向、陽光，即使2016年發生「換柱事件」，仍沒離開國民黨；縱使在黨主席選舉輸給吳敦義，還是在留在國民黨，為信念而奮鬥。

唐湘龍還說，洪秀柱在國民黨已被邊緣化，大老也排不上，卻願意到台南選立委，謝龍介都不會贏，她去台南參選要贏很難，但洪秀柱就是一根蠟燭，把自己燒乾，要去挑戰王定宇，太委屈洪秀柱。

▲王定宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

唐湘龍唱起勇士進行曲，「男兒立志在沙場，馬革裹屍氣浩壯」，但如今準備要馬革裹屍的是洪秀柱，這樣的一介女流，曾經罹癌，頭髮掉光戴假髮，「國民黨真的沒有男人！」

為了說明南下挑戰國民黨艱困選區，洪秀柱9日上午現身受訪表示，當初發生「換柱」確實有遺憾，可是沒怨恨，因為本來不是她原本規劃的路，但命運掌握在手裡面，如果說出來是為了更重要的目標，「我們真的希望所有艱困選區，所有資深的有資歷的不妨都下來，給年輕人做個示範」。

對於洪秀柱將參選台南立委，王定宇表示，謝謝每一位願意到台南付出的人，對自己來說「每次都是艱困選區，每場都是硬仗」。他也說，市民的服務、地方的發展與台灣的永續才是天天面對的課題，尊重其他政黨的提名策略，也期待正向良性的競選。

▲唐湘龍。（資料照／記者張一中攝）

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