陸客限縮雪上加霜！　徐榛蔚向中央喊話：新南向航線落地花蓮

▲大陸限縮來台自由行，花蓮觀光雪上加霜，徐榛蔚向中央建言，是否可將新南向的飛機航線拉到二線城市的花蓮機場，並進行機票補貼，較能有實際助益。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚6日與行政院長蘇貞昌共同會勘台9線蘇花公路山區路段的進度時表示，8月1日起，大陸限制來台自由行，花蓮觀光更是雪上加霜，徐榛蔚向中央建言，是否可將新南向的飛機航線拉到二線城市的花蓮機場，讓港、澳、日、韓旅客都能來到花蓮觀光並進行機票補貼，較能有實際助益。

徐榛蔚表示，花蓮以觀光立縣，針對大陸限縮自由行來台人數，陸客減少帶來的產業衝擊，媒體更報導未來團客、小三通也是命運未卜，雖然行政院及時推出秋冬補助方案更增加了綠島、蘭嶼與小琉球的補貼，行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍因為看到花東交通的不便，更提出到花蓮、台東旅遊的交通給予補貼方案。

不過針對中央的交通補貼方案，徐榛蔚仍進一步為花東觀光產業提出建言，是否中央可將新南向的飛機航線拉到二線城市的花蓮機場，讓港、澳、日、韓旅客都能來到花蓮觀光並進行機票補貼，此外，透過補貼鐵路與公路的交通，大型遊輪也可停泊花蓮港，才能為花東兩縣帶來實際的觀光助益。

會勘過程中，交通部公路總局示範自動噴霧降溫灑水設備，徐榛蔚表示，消防系統是隧道安全很重要的配套措施。整個過程中警察、消防合作演練，中央院、部也給予大力支援，正如同地方政府的財政需要中央補貼，期待未來中央與地方互助合作，共同提升地方觀光品質。