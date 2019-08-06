來台旅客消費力最新數據出爐！　陸客排第二...第一名每天平均花7千

▲去年來台旅客平均每人每日消費達191.70美元，日本旅客消費力最高，平均每天花費近7000元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

最新來台旅客消費及動向調查報告出爐了！根據觀光局報告顯示，去年7大市場指標部分表現大多都有上升趨勢，包含去年來台旅客達1,106.7萬人次、觀光外匯收入共有137.05億美元、來台旅客平均每人每日消費金額也有191.70美元。透過相關數據分析，這次是從旅客量增加後，消費金額連3年衰退的首度正成長。

報告整理出最新「7大來台旅遊市場相關指標值」數據，去年來台旅客人次創下歷年新高，達1,106.7萬人次，較上年增加3.05%；來台旅客平均停留夜數上升至6.46夜，較上年增加0.07夜。

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▲觀光局公布最新107年來台旅客消費及動向調查報告，7大指標大多有成長。（圖／觀光局提供）

來台旅客平均每人每日消費，較上年增加6.83%，達191.70美元；來台旅客平均每人消費，也比上年增加7.93%，上升至1,238美元。其中，日本旅客平均每人每日219.35美元（約新台幣6909元），在台消費力為最高，第二名才是陸客，平均每人每日211.68美元（約新台幣6667元），其次為港澳、韓國、新南向18國旅客。

▲在各國旅客來台每日平均消費部分，日客排第一，其次才是陸客。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，與去年比較，107年全體旅客平均每人每日消費額為191.70美元，增加12.25美元，成長了6.83%；在消費結構中，除旅館內支出費減少1.47美元（減少2.18%）外，其餘細項皆增加，其中以購物費增加5.71美元（增加11.24%）為最多，其次為旅館外餐飲費增加5.63美元（增加16.54%）。

在觀光外匯收入部分，更較上年增加11.29%，共收入137.05億美元，另外，來台旅客整體滿意度則達97%，與上年相當；至於近3年旅客來台重遊比率有41%，與上年相當。

▲陸客來台8月起限縮，到年底觀光收入恐減損326.7億元。（圖／記者張一中攝）

不過，今年8月1日起陸方宣布停發陸客來台自由行通行證，業界預估到年底可能會減少70萬陸客，若拿去年陸客來台平均每人每日消費211.68美元、停留7天粗估，觀光收入恐減損326.7億元。