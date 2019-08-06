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陸客不來飯店最慘？學者曝數據：台北、高雄兩縣市損失最大！

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▲2019台灣美食展登場，國賓大飯店主推旗下三館聯合住宿券，搶攻台北、新竹及高雄的國民旅遊商機。（圖／台北國賓提供）

▲數據顯示，陸客來台最愛來台北，於台北市過夜的陸客佔5成。（示意圖／台北國賓提供）

記者彭懷玉／台北報導

大陸1日暫停發放來台自由行通行證及限制團體遊人數，首當其衝的飯店業影響最大，甚至不少飯店可能會面臨倒閉的命運，今（6日）學者黃正聰提供107年觀光局釋出的「各縣市陸客來台過夜人數」，其中以台北市佔5成最多，其次是高雄的16.9%。

▲陸客來台過夜各縣市占比。（圖／靜宜大學觀光學系副教授黃正聰提供）

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▲107年全年一共有1,299,043位陸客來台觀光並入住觀光旅館，台北市佔第一名，共有50.4%，總人數達655,166人。（圖／靜宜大學觀光學系副教授黃正聰提供）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰提供各縣市觀光旅館、一般旅館等陸客來台入住人數，其中，107年全年一共有1,299,043位陸客來台觀光並入住觀光旅館，台北市佔第一名，共有50.4%，總人數達655,166人，再來受陸客青睞的第二名是高雄市220,618人，佔全體的16.9%，其次是桃園、台中、屏東、花蓮等縣市。

▲陸客來台過夜各縣市占比。（圖／靜宜大學觀光學系副教授黃正聰提供）

▲一般旅館的部分，同樣以台北市佔比最高，陸客佔了23.7%，再來依序為高雄14.7%。（圖／靜宜大學觀光學系副教授黃正聰提供）

另外，一般旅館的部分，同樣以台北市佔比最高，陸客佔了23.7%，再來依序為高雄14.7%、新北市11.6%，再來是桃園、台中、台東、嘉義、花蓮等縣市，兩份資料相異不大，全將影響最大的縣市指向台北市。

對此，台北市觀傳局表示，依內政部移民署統計，107年8月至108年2月來台自由行陸客為70萬5,558人次，以陸客到訪台北市的比率為95.98%計算，至北市自由行之陸客估計減少約67萬7,195人次。北市觀傳局長劉奕霆表示，兩岸之間若能有更多善意，交流才得以延續，同時也會和中央、業界保持密切聯繫、隨時做好應變之準備。

台北市觀傳局強調，為因應陸客自由行限制，北市將持續擴大旅遊市場，除針對中國市場加強開發大陸團體旅客及MICE商務客來台，並結合「2020東京奧運順遊台北」方案，積極開發高端旅遊市場包括歐美、俄羅斯、中東等高潛力客源；另加強耕耘成熟市場如日韓，以及配合新南向政策，拓展東協十國及穆斯林旅遊市場。

▲▼北京首都機場 ,陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京首都機場陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

黃正聰說明，此數據是觀光局每年都會統計的數字，每半年會填報一次，比較特別的是，若再加上民宿的住宿資料，總住宿人數接近1千萬人過夜，對比去年有269萬陸客，平均住6晚，仍有相當高的比率行蹤不明，但即使有登記，估計也不到100萬人，或可能住到非法日租套房，若能引導更多旅客入住合法旅宿，將可協助旅宿業度過難關。

▲▼交通部長林佳龍談陸客不來台灣。（圖／記者宋良義攝）

▲交通部長林佳龍談陸客不來台灣。（圖／記者宋良義攝）

針對解方，昨（5日）交通部長林佳龍表示，除了釋出36億元推動國人秋冬遊，也會爭取更多國際旅客來台觀光，包括簽證鬆綁、擴大免簽國家範圍、簡便入境程序等，他認為，歡迎陸客來台觀光，但不會過於依賴陸客，才是發展觀光的長久之計。

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關鍵字：陸客來台,陸客,來台通行證,團客,來台團客,大陸團體遊

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