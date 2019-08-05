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陸客自由行被砍「又傳小三通證停發」　金門縣長回應了

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▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲有消息指出，金廈小三通9月將停發簽證。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者柯振中、蔡紹堅／台北–福州 連線報導

大陸暫停陸客赴台自由行後，有消息傳出，金廈小三通9月也將停發簽證。對於這些消息，金門縣長楊鎮浯、金門縣觀光處5日表示，依據縣府掌握的消息，小三通並沒有要在9月1日停止，許多訊息非由大陸官方發出的正式公告，可能存在誤解、誤傳。

楊鎮浯指出，小三通是兩岸之間溝通的重要管道，也是兩岸多次協商下的產物，所有人都必須珍視；截至目前為止，縣府並未收到小三通9月1日要停止的跡象與消息，外界不必多加猜測。

楊鎮浯說明，雖然停發了自由行簽證，但遊客數量的變化與小三通仍有本質上的不同，「小三通是經過雙方多年的努力說建立起來的一個機制。那麼遊客的部分，當然它的變化因素很多，包含政策也包含遊客本身的意願。」

▼楊鎮浯說，小三通是兩岸共同努力的成果。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於當地產業的影響，楊鎮浯說到，縣府將持續關注遊客前往金門的情況，也會持續與大陸當局做溝通，希望這個「生活圈」概念能夠往正確的方向前進，「這一些會影響到金門當地業者的發展跟生存的，我們還是希望能夠盡量把這一個降到最低，這是我們努力的方向。」

對於這些消息，金門縣觀光處回應，楊縣長聽到小三通停航的風聲後，立刻向大陸相關單位求證，但大陸單位沒有這項訊息，可能屬於誤解、誤傳。

觀光處表示，目前府方正積極向大陸相關單位反映，希望大、小三通自由行的辦法能做出區隔，以降低金門觀光、產業受到的衝擊。

此外，《ETtoday新聞雲》記者向大陸福建省、福州市及廈門市台港澳辦公室及台灣辦公室詢問後，相關單位均表示，沒有接收到「小三通將停發簽證」的消息。

▼福州市、廈門市相關單位都表示，沒有收到小三通停發簽證的消息。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：小三通,自由行,陸客,金廈小三通,特派現場

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