用「洗」的三蘆秀英花　小朋友親手作造型皂當父親節禮物

▲ 用「洗」的三蘆秀英花，學童親手作造型皂當父親節禮物。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

父親節即將到來！又香又能洗的「秀英花」，新北市蘆洲集賢分館陪讀學童自己親手做的獨一無二的手工皂，在地方文史工作者，同時也是復育秀英花的靈魂人物張明祥老師帶領下，陪讀學童學唱昔日採秀英花的褒歌，聽在地故事，同時親手製作充滿花香的秀英花造型手工皂，送給爸爸當父親節禮物。

小朋友第一次親手做肥皂，感覺很有趣，在老師的指導下，將皂基切塊，加熱融化，然後倒入模具中，幾分鐘後，一個個花朵造型的手工皂便「出爐」了，芳香的氣味，可愛的造型，讓家長和孩子們愛不釋手。

▲ 用「洗」的三蘆秀英花，小朋友第一次親手做肥皂，感覺很有趣。

蘆洲集賢分館主任陳樺萱表示，秀英花原名「素馨花」，花朵散發淡雅香氣，昔日蘆洲三重河岸曾是秀英花的主要產地，也是相當重要的經濟作物，製成花茶或香水，外銷全世界，五○年代才逐漸沒落。

陳樺萱說，為讓小朋友認識在地文化，蘆洲集賢分館特別利用暑假的陪讀活動，邀在地文史工作者，同時也是復育秀英花的靈魂人物張明祥老師帶小朋友認識秀英花，重溫三蘆在地居民的歷史記憶。

另外，今年父親節前一日，剛好是七夕情人節，現代爸爸除了在職場奮鬥，部分爸爸甚至身兼多重角色，希望又香又能洗的秀英花造型手工皂，可以撫慰辛勞的爸爸。

8月8日父親節當天，蘆洲集賢分館還有秀英花手繪扇免費DIY陪讀活動，汐止分館「雷吼中的溫柔與愛」親職教育講座，總館並有「前世今生」網路活動，只要情侶檔、夫妻檔、父女檔於活動期間內，與書合影拍照，上傳新北市立圖書館FB粉絲專頁、按讚並留言，就有機會獲得超商禮券。活動至8月11日止。

8月份每周日下午並有「我的前世情人與敵人」父親節影展；各分館並有父親節主題書展，邀請親子一起到圖書館過個不一樣的父親節。相關活動資訊，請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢，洽詢電話：02-8283-1792。