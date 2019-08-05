金山警分局辦社區治安會議　加強警民橫向聯繫拚治安

▲ 金山分局在金山區豐漁里（水尾）辦社區治安會議，加強警民橫向聯繫拚治安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局金山派出所於1日晚間，在金山區豐漁里（水尾）辦理社區治安會議，副分局長林蒼益及防治組、交通組、偵查隊等單位都列席參與，並藉此機會實施各項預防犯罪宣導，強化社區里民的自我防衛能力，同時建立民眾正確預防各項犯罪觀念。

社區治安會議邀請各公務機關、金山區各里長及里民共襄盛舉，除向各位說明金山區治安、交通狀況，讓民眾了解警民合作的重要性外，希望透過座談會提供意見交流平台，聽取當地民眾對治安、交通等方面建言，有效回應民眾需求，達到推動社區治安工作之目的。

金山派出所長林家隆也特別針對常見的詐欺犯罪樣態預防宣導，提醒民眾檢警不會提及要求要監管帳戶，更不會告知需要現金或存簿，只要提到「電話做筆錄、傳真公文、法院保管金錢、監管帳戶」等字眼，就屬於詐騙手法，如遇有疑問可撥打165反詐騙專線或直接與派出所洽詢。同時藉此機會，告知民眾新修正的相關酒駕與拒測罰則，並再次提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」。

分局長陳永昌表示，治安工作無假期、不容停頓，金山警將在治安、交通及為民服務部分持續努力，達成轄區治安穩定之目標，以簡政便民的思維與行動治理的做法，給予本轄居民一個安居樂業的生活環境，並籲請社區居民與警方密切配合，共同營造更「互信、安全、溫馨」的生活環境。