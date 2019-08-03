目睹1歲愛女「胸前彈飛」破頭亡　22歲媽情緒崩潰：過彎打滑才失控

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市一名年僅22歲的陳姓小媽媽3日中午騎機車外出，胸前還背著年僅1歲的小女嬰，豈料行經五股疏洪六路、一路路口時，過彎突然失控撞上路旁限高鋼樑，胸前的女兒當場彈飛、頭部撞上樑柱慘死。警方深入調查，陳女及丈夫陳男（22歲）均相當年輕，2人2018年3月才剛結婚，並在該年7月誕下女嬰，怎料迎來新生命的喜悅僅短短1年，家庭就因一場車禍支離破碎。

▲警方在事故現場拉起封鎖線。（圖／記者陳豐德翻攝）

監視器畫面拍下，當時陳母將女嬰背在胸前，沿著疏洪六路直行，並在路口左轉駛進疏洪一路，但當時陳母並未依規定兩段式左轉，且疑似因陽光太過刺眼、難以看清前方路況，整部機車過彎失控撞上路旁限高鋼樑，女嬰當場彈出、頭部重創慘死。

蘆洲分局交通分隊副分隊長陳錦建提醒用路人，中午時分陽光相當強、容易刺眼，行經路口時務必減速慢行。陳錦建指出，事故現場有發現嬰兒揹巾，但並未發現幼兒安全帽，但不論是使用揹巾、或是未滿5歲幼兒未戴安全帽皆未違規，目前確切肇因仍需深入調查。

▲女嬰彈飛、頭部撞上鋼樑，導致頭顱破裂、當場身亡。（圖／記者陳豐德攝）

翻閱陳父臉書，2018年7月女嬰剛出生時，他還在臉書PO出照片，當時親友紛紛湧入留言恭喜，陳男母親也留言「感謝我媳婦，幫我生一個孫女，辛苦了，母女都平安！」初為人父的陳男也開心寫下「終於生了，覺得幸福！」但怎麼也料不到，一場車禍卻會讓一家3口從此天人永隔、家庭破碎。

在事故發生後，陳母因右手、右腳擦挫傷，緊急送往醫院治療，所幸並無生命危險，但由於目睹愛女慘死瞬間，讓她情緒崩潰，至今未能平復，截至目前仍無法製作筆錄，僅簡短表示自己當下要前往三重方向，是過彎時打滑才會失控。詳細肇因尚待稍後再行進一步釐清。

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▲陳母與丈夫皆僅有22歲，2人2018年3月才結婚，並於該年7月誕下女嬰。（圖／翻攝當事人臉書）