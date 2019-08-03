柱緣沾黏一撮髮！22歲騎士媽「過彎失控」撞鋼樑　1歲女嬰殞命瞬間曝光

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市五股區疏洪六路3日中午12時55分發生死亡車禍。路口監視器畫面拍下，當時年僅22歲的陳姓小媽媽騎機車載著年僅1歲的女兒外出，但在路口違規左轉後，車身還未完全過彎隨即將龍頭回正，導致機車筆直撞上路旁限高鋼樑，強大的撞擊力道讓女嬰整個人向前噴飛，頭部重重撞上鋼柱，當場破頭慘死。

▲陳女未等車身完全過彎，隨即將龍頭回正，導致機車直衝撞上路旁鋼樑 。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者重回事故現場，陳女的機車傾斜倒地，路旁的鋼樑上還有大灘血跡，柱緣還沾黏著女嬰的頭髮，足見撞擊力道相當猛烈。據了解，該處路口依規定應要兩段式左轉，但陳女當下自疏洪六路轉入疏一時違規轉彎跨越路口，還直直撞上路旁護欄，導致女嬰猛力向前彈飛，頭部撞上鋼樑當場死亡。

▲警方在事故現場拉起封鎖線。（圖／記者陳豐德翻攝）

救護人員獲報趕抵現場後，發現女嬰頭顱破裂、腦漿外溢，已經明顯死亡，不需送醫；而陳女目睹女兒死亡，情緒當場潰堤，不住落淚痛哭。經初步檢傷，陳女右手、右腳擦傷，事後已送往醫院治療。

據警方調查，陳女酒測值為0，女嬰則未戴安全帽，當下以嬰兒揹巾背在母親身前；目前確切事故原因尚待進一步調查釐清，後續全案將依過失致死罪嫌將陳女移送。

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▲鋼樑上有大片血跡，柱緣還黏著女嬰頭髮。（圖／經變色模糊處理／記者陳豐德攝）

▲該處路口設有號誌，騎士需依規定兩段式左轉。（圖／記者陳豐德攝）