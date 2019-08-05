新北歡慶戶政日　侯友宜頒獎表揚績優人員

▲ 新北歡慶戶政日，由新北市長侯友宜（左4短白上衣者）頒發獎牌，民政局長柯慶忠（左5）與獲獎同仁合影。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局5日在市府六樓大禮堂舉辦戶政日慶祝活動，由市長侯友宜頒發獎牌，表揚6個績優戶政事務所與20位績優戶政人員及志工，肯定新北市各戶所用心提供的優質服務。

侯友宜表示，戶政是庶政之母，各戶政事務所的業務包羅萬象，包括出生、結婚、遷移與戶籍異動等業務，都與人民一般生活習習相關。新北市在今年突破400萬人口，躍升為國際大城，市府將持續以「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」3大主軸，提供護照代送、行動化到府、印鑑跨區數位化等服務，透過戶政第一線服務機關，落實便民有感生活圈，邁向安居樂業的幸福城市。

侯友宜也肯定新北戶政近年推出的許多創新便民服務，不僅創造出新北品牌價值，2019年 8月1日更推出「新住民一站式服務」，透過單一窗口提供新住民全方位的服務，展現照顧市民的用心。

民政局長柯慶忠表示，戶政同仁是站在第一線與民眾直接接觸的基層人員，今日頒發的績優機關及績優戶政人員志工，為民服務不遺餘力，是戶政領域優質服務的表率。期許戶政同仁能持續秉持服務熱誠，發揮創意，落實簡政便民，讓戶政服務更有效能。

今日表揚6個績優戶政事務所，其中泰山戶政以創意思維改造廳舍，設置英倫風街景「好事咖啡專區」，營造輕鬆且有質感的洽公環境，廣獲媒體採訪報導，並致力法令研提創新，3年內獲內政部參採6案；三重戶政則是打造浪漫地中海及歐式城堡結婚專區，不僅大獲新人好評，更榮登熱門打卡拍照景點。

另外，績優戶政人員中，在板橋戶政服務15年的簡裕峯承辦國籍業務10年，無論遇到多繁雜的案件，總是積極協助新住民順利取得國籍、融入臺灣新故鄉。因應戶政事務所服務對象日漸國際多元，五股戶政的丁玉芳特別突破自我，通過英語檢定中高級及日語3級能力認定，協助外籍人士洽辦業務。

還有感謝長年在戶所無私奉獻的志工，現年78歲的柳秦碧玉女士是泰山戶政退休的資深戶政人員，退休後15年來續燃戶政魂，透過擔任志工分享35年來職涯累積的知識，感覺生活充實、年輕許多。新莊戶政志工柯玉英女士曾獲頒新北市政府志願服務獎勵金心獎，認為當戶政志工與時俱進，是一件很時髦的事情，15年來服務總時數已超過3000小時。