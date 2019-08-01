以色列准建715棟巴勒斯坦民宅　巴外交部：拒絕任何形式的控制

▲巴勒斯坦居民在約旦河西岸建房，因「太靠近邊界」被以色列軍方炸毀。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列批准通過，巴勒斯坦人將可以在約旦河西岸占領區建造715棟房屋，同時也允許6800棟猶太裔居民的民宅建造。巴勒斯坦政府表示，拒絕以色列用任何形式展現控制權。以色列媒體也指出，政府此舉可能是為了即將到來的和平會談討好美國。

以色列核准巴勒斯坦人在約旦河西岸建造房屋，可是還沒有清楚表示，將要讓原有建築就地合法，還是額外准許建設715間住宅。外媒指出，以色列想要對巴勒斯坦人定居的「C區（Area C）」展現主權，但就兩國關係而言，仍然是非常罕見的決定。

巴勒斯坦政府表示，嚴正拒絕以色列針對西岸的任何建築展現控制權，稱此舉證明了「以色列黑暗的殖民軍事統治，任意忽視聯合國和國際法的協議。」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

巴勒斯坦外交部也表示，以色列只是想要在約旦河西岸成立一個猶太國度，「日子一天一天過去，由納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為首的政府逐漸證明，他們對巴勒斯坦被佔領的領土另有意圖。」

《紐約時報》報導，納坦雅胡為了爭取右派選民和美國支持，希望能在和平會談之中佔有優勢。川普女婿兼白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）目前在中東各國訪問，接下來即將前往以色列。

據悉，美國2017年宣布將耶路撒冷視為以色列首都，2018年停止援助巴勒斯坦難民，3月認可以色列在戈蘭高地（Golan Heights）佔領區的主權。輿論指出，川普政府推翻了幾十年以來的慣例，明顯偏袒以色列，引發巴勒斯坦不滿。