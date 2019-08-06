螺絲鬆了？F-16V秀高G轉彎時「機身出現黑洞」　指揮官這麼說

▲ 美軍F-16V左側機身的檢修面板脫落，出現一個明顯的黑洞。（圖／翻攝自Tom Demerly臉書）

實習記者許祐誠／綜合報導

美軍一架F-16V戰隼戰鬥機日前於2019雷鳥密歇根航展期間，竟然在展示高G轉彎時，機身左側、機砲後方的檢修面板突然脫落，被現場一位攝影師用鏡頭捕捉到，所幸最後戰機順利完成飛行，沒有受到影響。對此，飛行隊指揮官舒密茲少校（Garrett Schmitz）表示這件事不嚴重，只要修理即可繼續使用。

根據《航空學家》（The aviationist）報導，雷鳥密歇根航展（Thunder Over Michigan airshow ）日前在密歇根州羅穆盧斯市（Romulus,Michigan）的威洛倫機場（Willow Run airport）舉辦，當時一名在場的航空攝影愛好者伍戴爾（James Woodard），於回家整理照片期間，發現自己捕捉到F-16V左側機身的一塊檢修面板的脫落瞬間，於是興奮地分享在臉書上。值得一提的是，從照片中可以看到，當時F-16V應該是在執行高G轉彎期間，不小心讓面板脫落。

▼ F-16V當時正在執行高G轉彎，才會導致零件失靈。



報導指出，這塊面板位在F-16的20公釐M61A1加特林式機砲的後方，一般情況下只有在維護零件時，才會打開這塊面板。值得一提的是，當天F-16V結束飛行時，現場人員發現面板脫落後，立刻換一架F-16V完成接下來的表演。

「偶爾會發生這種情況，但對於F-16V或是任何一架飛機而言，這都是正常運作，有時候門閂就是會失靈」，舒密茲少校對於此事回應，基本上，昨天發生的狀況就是門閂失靈，然後面板就脫落了，雖然這種事不常見，但並不嚴重，這不是需要擔心的地方，戰機會在修理之後繼續執行飛行任務。

此外，舒密茲說，「我在落地前根本不知道這件事，因為這不是你可以聽見，或是可以感覺到的事，基本上，這也不影響飛行。他補充，「一般情況下，F-16V並不是每天都可以拉到9G，但是我們比普通的F-16更耐操，但有時候零件就會失效，這就是昨天發生的事」。