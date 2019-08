川普空軍一號新機曝花1639億！比預估貴630億　2024年投入服務

▲ 2019年6月20日,川普在白宮與加拿大總理賈斯汀·杜魯道(Justin Trudeau)會面時,桌上擺放空軍一號新機型模型。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者許祐誠/綜合報導

美國國防部一份採購報告指出,美國總統川普(Trump)的空軍一號新機隊預計會耗資52億美元(約新台幣1639億元)進行升級,並於2024年投入服務。值得一提的是,這次花費比2016年川普政府預估的32億美元(約新台幣1008億元)還要貴20億美元(約新台幣630億元),但當年川普才因新機隊成本「超過40億美元」(約新台幣1261億元),而要求「取消合約」。

據《商業內幕》(Business Insider)報導,目前有2架波音747-8正在製作為波音VC-25,後者是美國空軍指定的客運飛機,也就是軍事版的波音747客機,通常做為空軍一號的機種。據悉,雖然川普曾要求新機隊在2021年就要準備好,但報導指出,這2架波音飛機將於2024年才會開始投入服務。

▲ 美國總統專機「空軍一號」(Air Force One)。(圖/路透社)

川普先前自誇與波音公司達成協議,讓空軍一號的改裝費用便宜10億美元,因此,總費用52億美元中,其中39億美元將給波音公司用於製造2架新飛機,另外13億美元(約新台幣409億元)則用於製造相關設備,像是建造新機庫等。

不過,目前尚未有新機隊詳細的升級內容,除了川普在6月時公布,新機隊的外裝配色將改成紅、白和藍色以外,幾乎沒有討論實質上的升級內容。

此外,根據cnbc報導,由於現階段的空軍一號機隊已經有30年歷史,因此升級勢在必行,但有趣的是,2016年12月時,川普才因新機隊成本「超過40億美元」而反對升級。

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!