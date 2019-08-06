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川普空軍一號新機曝花1639億！比預估貴630億　2024年投入服務

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▲▼2019年6月20日，川普在白宮會面加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）時，桌上擺放空軍一號新機型模型。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2019年6月20日，川普在白宮與加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）會面時，桌上擺放空軍一號新機型模型。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國國防部一份採購報告指出，美國總統川普（Trump）的空軍一號新機隊預計會耗資52億美元（約新台幣1639億元）進行升級，並於2024年投入服務。值得一提的是，這次花費比2016年川普政府預估的32億美元（約新台幣1008億元）還要貴20億美元（約新台幣630億元），但當年川普才因新機隊成本「超過40億美元」（約新台幣1261億元），而要求「取消合約」。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，目前有2架波音747-8正在製作為波音VC-25，後者是美國空軍指定的客運飛機，也就是軍事版的波音747客機，通常做為空軍一號的機種。據悉，雖然川普曾要求新機隊在2021年就要準備好，但報導指出，這2架波音飛機將於2024年才會開始投入服務。

▲▼ 美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）。（圖／路透社）

▲ 美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）。（圖／路透社）

川普先前自誇與波音公司達成協議，讓空軍一號的改裝費用便宜10億美元，因此，總費用52億美元中，其中39億美元將給波音公司用於製造2架新飛機，另外13億美元（約新台幣409億元）則用於製造相關設備，像是建造新機庫等。

不過，目前尚未有新機隊詳細的升級內容，除了川普在6月時公布，新機隊的外裝配色將改成紅、白和藍色以外，幾乎沒有討論實質上的升級內容。

此外，根據cnbc報導，由於現階段的空軍一號機隊已經有30年歷史，因此升級勢在必行，但有趣的是，2016年12月時，川普才因新機隊成本「超過40億美元」而反對升級。

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