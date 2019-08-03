10萬人韓粉社團遭「木馬屠城」　網笑：根本九頭蛇入侵神盾局

▲10萬人韓粉社團遭到木馬屠城。（圖／翻攝自鋼鐵俠徐正文）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨初選結束已久，又傳出有韓粉社團遭到「木馬屠城」，社團管理者遭到其他人士踢除管理權限，也出現部分嘲諷揶揄韓國瑜的留言，讓社團內的韓粉相當錯愕。

遭到木馬屠城的的韓粉社團「韓國瑜後援會」，成員超過10萬人，社團建立於 2017年1月12日，算是相當早期的韓粉社團，也是已知最大的韓粉社團，目前還無法確定翻社團的動機為何，有網友推測，可能是有人布局臥底已久，取得信任拿到權限後，把原來的管理員跟版主通通踢出加封鎖。

▲內部流出的對話推測翻社團的動機與手法。（圖／翻攝自PTT）



但也有內部流出的網友留言指出，沒有所謂的「被翻」因為那位人士是創始人，也就是所謂的社團創辦人，社團一存在他就存在，只能說他臥底臥得十分徹底。不過也有網友認為，不一定是所謂的臥底，也有可能是該人士由粉轉黑，才出現這樣的行為。

▲鋼鐵俠徐正文證實了韓國瑜後援會被翻社團一事。（圖／翻攝自鋼鐵俠徐正文）



國民黨中央委員、韓國瑜後援會版主徐正文也在粉絲頁「鋼鐵俠徐正文」上證實，20190802韓國瑜後援會臉書經查證有人未經本人同意解除我的韓國瑜後援會管理員及版主職務！現在一切交給相關處理。特此聲明。

PTT鄉民則對韓粉社團遭木馬屠城一事表示，「XD 該不會是公關公司忘了續約吧」、「我佈這個局佈了一年之久」、「這根本九頭蛇入侵神盾局的情節吧」、「九頭蛇就是神盾局，韓粉就是韓黑」、「要不要應徵琴酒那個組織」。