桃園最美韓粉曝光！陸配新住民姐妹挺韓　現身興仁公園

▲最美的韓粉！桃園陸配新住民姐妹挺韓國瑜，期人民有錢。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「今天，我們是最美的韓粉！」不畏艷陽高照，桃園陸配新住民姐妹3日穿上來自不同省份的代表服飾，現身中壢區興仁公園，擔任韓國瑜造勢會場的接待人員。來自內蒙的新住民牛春茹表示，姐妹們認同韓國瑜提出的「拚經濟」主張，所以動員挺韓，期盼人民有錢，生活安定。

桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹表示，桃園市新住民人數約有6萬，其中陸配居半數，所以今年3月成立協會後，宗旨就是「拚經濟」，畢竟成員姐妹們很多在桃園創業，所以協會也架設兩岸「海峽家緣網」，提供更多兩岸文化交流的機會；最重要的是發現商機，鼓勵更多新住民一起拼經濟，因為唯有經濟獨立，才能讓新住民得到社會的尊重。

▲牛春茹（右）認為，只有經濟的獨立，才能讓新住民得到社會的尊重。（圖／牛春茹提供）

牛春茹說，協會的姐妹認同國民黨總統參選人韓國瑜提出的拚經濟主張，不僅紛紛站出來全力挺韓，一知道韓國瑜選總統下鄉首站在桃園，還紛紛換上不同省份的代表服飾，主動擔任會場接待，被喻為是最美的韓粉隊伍。

▲桃園陸配新住民姐妹挺韓國瑜，興仁公園擔任會場接待。（圖／牛春茹提供）



桃園市政府表示，市長鄭文燦上任以來，對新住民朋友最照顧，除了在2016年成立「新住民事務委員會」，2017年更進一步成立「新住民聯合服務中心」，並在2018年7月修復活化舊桃園警分局，啟用「新住民文化會館」，成為服務新住民的專屬館舍；在既有的5個局處之外，文化局、法務局和內政部移民署桃園服務站也加入服務，提升為「7+1服務」，7個局處協力，1個中央單位進駐。