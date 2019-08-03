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緊隨韓國瑜桃園參香！男喊「我是韓粉」想闖慈護宮…保安冷回：這裡誰不是

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▲韓國瑜投入大選桃園起跑，韓粉緊跟、卡位拍照。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

▲韓國瑜投入大選桃園起跑，韓粉緊跟、卡位拍照。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨2020總統參選人韓國瑜、投入大選的首場下鄉行程，3日在桃園展開拜廟參香行程，韓粉一路緊跟，卡位拍照，比媒體還積極，一名周姓韓粉從桃園區景福宮跟著韓國瑜後，再趕往下一站慈護宮行程，看到擠滿的人群，主動向保安說「我是韓粉，請讓我進去！」豈料，保安冷回「這裡誰不是韓粉？裡面熱，外面涼快，就在外面涼外吧！」

▲韓國瑜投入大選桃園起跑，韓粉緊跟、卡位拍照。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

周姓韓粉以「什麼叫人氣？」為文，比喻韓國瑜3日桃園拜廟參香行程，再次讓他親眼目睹在毫無動員下，韓粉展現的熱情與威力；他說，韓國瑜桃園拜廟參香行程的第二站，來到景福宮，他也一路緊跟待行程一結束，立即快馬加鞭趕往慈護宮，到了慈護宮門口，看到擠滿的人群，進不去！

▲韓國瑜投入大選桃園起跑，韓粉緊跟、卡位拍照。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

▲韓國瑜投入大選桃園起跑，韓粉緊跟、卡位拍照。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

於是，周姓韓粉對保安大哥說「我是支持韓國瑜粉絲，請讓我進去。」豈料，保安向他冷回「這裡誰不是韓國瑜的粉絲？裡面熱，外面涼快，要他就在外面涼快！」周姓韓粉說，最後他只好在慈護宮外面，逕自拍了兩張照片，再喊兩聲韓國瑜凍蒜，凍蒜，以示支持韓的心意！

國民黨提名總統參選人韓國瑜競選起手式「桃園啟航」，3日從上午到下午由6名立委參選人及黨籍市議員陪同，前往龜山、桃園、中壢等地區9家地方廟宇參香祈福，所到之處皆出現大批熱情的韓粉，有如大進場再現，全場加油凍蒜及總統好之聲不絕於耳，氣氛熱鬧。韓國瑜批判蔡英文執後3年多，施政一塌糊塗，讓台灣人民太失望太辛苦了。

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關鍵字：2020大選,國民黨,韓國瑜,桃園,韓粉

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