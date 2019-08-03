興仁公園「3萬韓粉」擋路擺攤！中壢車主勸導…遭髒話嗆：這韓總租的場地

記者許力方、莊智勝／桃園報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，3日桃園拜廟行程最後一站，晚間在中壢區興仁公園舉辦晚會，現場湧入3萬人，卻引發在地民怨。有中壢人投訴，痛斥韓粉攤販在紅線擺攤，占滿停車格，導致住戶機車被拖吊，綠黨桃園市議員王浩宇也爆料，2日凌晨他去協調韓粉攤販擋道，結果慘遭飆罵「韓總加油！王定宇去死！」

韓國瑜正式由國民黨提名參選總統，第一個造勢行程就是走訪桃園，趁著休假3日一整天狂跑8個行政區、共109公里，到9間宮廟造勢，晚間抵達中壢興仁公園，現場號稱聚集超過3萬人，他高喊「這是國民黨提名以來，第一場出來，我們就選桃園，代表國瑜對桃園鄉親真的抱著高度期待！」還鼓勵支持者互相看看，稱韓粉「永遠都是一面國旗，代表大家熱愛中華民國」，臉上充滿歡樂，和走路工不一樣，「今天的支持者都是自動自發！」

▲興仁公園「3萬韓粉」湧入擺攤！違規被勸導髒話嗆：這韓總租的場地。（圖／翻攝「我是中壢人」、王浩宇臉書）

「我星期四就來了！從台中來，先來卡位，不然會沒位置！」有韓粉特地北上擺攤，2天前就從嘉義、台中來擺攤，不過其實活動場地是公園用地，禁止擺攤營業，韓粉受訪時直呼「我們就盡量配合，還是要拚經濟，但是配合警察規定，我們就是不要造成困擾…」警方和中壢區公所則聯合柔性勸導，2日就在公園周遭開出罰單。

有附近居民投訴臉書「我是中壢人」，痛批3日本來要帶小朋友出門，但怕車子出去晚上回不了家，只好待在家中，不斷聽喇叭聲，「一肚子火」；也有人指控，韓粉在紅線卡位擺攤，甚至佔滿機車停車格，害得住戶機車停旁邊遭拖吊。據悉，員警先開出勸導單，但因攤販未離開，已經開出13張告發單，以及37件違停車輛。

其中有一名自稱興仁公園停車場月租車車主也控訴，因為韓粉直接設攤在門口，整個早上都出不去，他去溝通竟被罵髒話問候媽媽，還回話說「你不知道這個場地是韓總租的嗎？」

王浩宇也透過臉書「我是中壢人」表示，「不是不讓你們賺錢，是不該影響居民出入。」他從下午開始就不斷收到周邊住戶反映，外地來的韓粉占用UBike站、停車場入口、殘障車位等，甚至有人機車被亂移，貨車擋住巷道，導致無法進出家門，「許多中壢人低聲下去拜託，都被惡言相向、罵髒話」連他自己凌晨去協調停車糾紛，也被當面怒嗆「韓總加油！王定宇（應為王浩宇）去死！」