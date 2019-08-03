「民進黨政府傷透台灣人的心」　韓國瑜：2020一定要贏回政權

▲韓國瑜3日晚間出席桃園市黨籍幹部餐會，重砲抨擊民進黨政府傷透台灣人民的心。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市長韓國瑜3日晚間表示，他獲國民黨提名後的第一場演講上曾說過一句話，震撼海內外，那句話就是「保護中華民國，人人有責」。他說，民進黨政府執政這3年半以來傷透台灣人的心，台灣民眾要認清，2020年一切是為大愛、大我達成目標，請所有輔選幹部傳達出去，想辦法溝通說服每一位接觸的民眾，讓國民黨2020重返執政。

▲韓國瑜3日晚間重申，2020年如果國民黨再輸掉，國民黨前途會非常悲慘。（圖／記者沈繼昌攝）

韓國瑜3日晚間在桃園市中壢區海豐餐廳與輔選幹部搏感情吃炒米粉，與會者包括6席立委提名參選人、桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘、市黨部主委楊敏盛、20餘位黨籍市議員、上百位里長及近千位輔選幹部。

韓國瑜指出，民進黨政府傷透台灣人的心，這麼好的機會給你，為何不好好做，拿不出成績單，要連任時就趕快講主權，這個最廉價，這叫做「政治泡麵」，民眾要認清楚，了解2020年神聖的選戰，不光是為自己，也是為了下一代，一定要大獲全勝。

韓國瑜表示，桃園是藍軍重要的大本營，所有幹部全部動員，6席立委一定可以順利過關，所有的小我請放下、所有小愛也請拋棄掉，2020年一切是為大愛、大我達成目標，如果2020年再輸掉，國民黨的前途會非常悲慘，如果民進黨輸掉，他保證民進黨會像妖怪一樣，手斷了明天長一隻手，腦袋切掉了，明天又長出來，即便輸了也是個強大的反對黨，但是2020國民黨若輸了，國民黨就可能會土崩瓦解非常悲慘，因此再次呼籲一切以大局出發。

▲韓國瑜強調，民進黨執政這麼差，當國民黨重新拿回政權，一定要傾聽民意。（圖／記者沈繼昌攝）

韓國瑜強調，沒有過半的立法院，國民黨就算執政拿到總統也是殘缺，不能健康地走下去，如果國民黨重新執政，卻墮落表現不好，離民意越來越遙遠，選民未來還是可以唾棄我們。他呼籲大家要再次謙卑、再次誠懇，拜託選民再給國民黨一次機會，而國民黨重新拿回政權後，一定要傾聽民意，不能離開基層，要苦民所苦，什麼都不要求，請所有輔選幹部，傳達出去想辦法溝通說服每一位接觸民眾，讓國民黨2020重返執政。

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