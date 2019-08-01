烤玉米攤前通話「我跟媽共吃」！紙袋一翻開…老闆秒炸催淚彈　5句暖哭他

▲原PO買三支烤玉米，被老闆感動到爆哭。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

只是買個烤玉米，老闆卻賣了顆大洋蔥！一名男網友發文表示，他下班經過路口，聞到路邊超香的烤玉米，就停下來打電話給「母后娘娘」，問家人要不要吃，最後決定四個人買三支，並打算和媽媽共吃。拿到玉米的時候，原PO發現店家似乎多給便反應，老闆接下來的五句話讓他直呼「真是讓人哭爆的烤玉米」。

這位男網友在《Dcard》匿名發表文章，說他當時下班，回家路上經過一個路口，路邊的烤玉米傳來陣陣香味，讓他忍不住想大嗑美食。原PO買烤玉米也不忘家人，於是打電話給媽媽，文中則貼出他在攤位前通話時的對話：

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原PO：媽你們要吃烤玉米嗎？

媽媽：我想吃，可是我吃不太下欸……不然我跟爸爸一人一半就好！

原PO：不用啦！我跟你一人一半啊（也不太餓）讓姊姊、爸爸他們吃一支（因為剛好三支110）

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▲烤玉米是台灣美食小吃。（示意圖／記者于佳云攝）

原PO說，他把電話掛了以後，就跟老闆點了三支烤玉米，「拿到烤玉米以後看了一下，發現多了一支烤玉米，有一個袋子裡面放了兩支（通常是一支放一個袋子）」，以為是老闆沒注意、不小心多放了，便反應「老闆，你多放了一支哦！我只有點三支烤玉米！」

老闆聽到後，並不是將該支多出的玉米收回，而是回應五句話，「還是被你發現了哦？我想說藏在裡面你不會看到，你這個年紀要吃飽啦不要跟人一人一半！想吃烤玉米就來找我，老闆請你吃！」正當原PO一頭霧水、滿頭問號的時候，想起他跟媽媽的對話，馬上感動直呼「這真是讓人哭爆的烤玉米！」

看到這個暖心小故事後，其他人也紛紛留言，「老闆是沒被新台幣教訓過是不是」、「台灣溫馨小吃故事」、「有一種餓叫做老闆覺得你很餓」、「剛看完文章就突然出現烤玉米的味道，人間處處有溫情」、「我覺得好感動，老闆是善良好人，整個心都暖起來了」、「歹丸郎真的很暖心啦」。

原PO也在留言處表示，他當下真的超感動，回家說這件事，家人也覺得太感人，「我們全家都已經決定要用新台幣教訓老闆了」。他還透露，這是在雲林某高中轉角的烤玉米，「有來雲林歡迎來吃，真心推。」

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