韓國瑜感觸多…批政治人物造孽！「壞事做盡，時間到拍屁股就溜走」

▲韓國瑜批政治人物造孽！「壞事做盡，時間到拍屁股就溜走」。（圖／翻攝「財團法人大園仁壽宮」臉書）



記者許力方／桃園報導

高雄市長韓國瑜正式代表國民黨參選2020總統，被提名後第一場下鄉行程，將韓流帶往桃園，3日下午2時許抵達第5站大園仁壽宮，現場韓粉高喊「總統好」，他致詞時談到，選民手中握有選票，每個政治人物都面臨兩個選擇，第一是造福民眾，第二條是造孽，「盡可能壞事做盡，時間到就拍屁股溜走！」

韓國瑜3日第一場下鄉行程，造訪9間宮廟拜拜祈福，爭取6席立委全當選，要翻轉綠色桃園。一路來到第5站大園仁壽宮時，他說感觸很深，從事政治活動，手中有了選票、有了權利，每個政治人物都面臨兩個選擇，第一條就是造福，不停地幫助幫民眾謀求更好的日子，「造福民眾」；第二條就是造孽，「盡可能壞事做盡，時間到拍拍屁股趕快溜走」，政治人物一念之間影響老百姓家家戶戶、千秋萬世。

▲韓國瑜提名後第一場下鄉前進桃園，力挺6立委拚全勝。



韓國瑜談到，像是自己和國民黨老將、立委參選人陳根德、吳志揚、議長邱奕勝，到了這個年紀已經看穿人生百態、歷經大風大浪，說實在的，最害怕、最憂心就是下一代，台灣的未來，如果經濟繼續壞下去，社會還是這樣不安定，「蔡英文執政這3年，民進黨從清廉勤政愛鄉土，轉換為貪汙腐敗愛權力，這樣下去台灣真的不得了」。

「作為小老百姓，唯一手上的武器，就是這張選票，沒了！」韓國瑜說，選票投完，不爽跑去抗議，只會看到警察、憲兵還有鐵絲網，所以這一張選票比什麼都重要，可以選擇政治人物要造福還是造孽，民眾可以選擇什麼樣的政治人物。

韓國瑜高呼，未來最重要的是總統，再來就是立委，總統再厲害，沒有立法院，也動彈不得，就像小鳥要飛，要2個翅膀，呼籲大園鄉親用唯一武器支持他們，他保證，如果能得到大家的支持，一定會聯手在立法院、中央好好打拼，為了國家，為了下一代，在桃園的建設，一定會認真努力。

▼韓國瑜談話從影片32分35秒開始。