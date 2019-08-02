台日網紅夫妻「環遊世界1年」徵隨行攝影！包吃住玩「不給薪水」臉書被灌爆

▲台日戀網紅夫妻環遊世界1年徵隨行攝影，包吃住玩「沒有薪水」，網友反應很兩極。（圖／翻攝自臉書／雖然媽媽說我不可以嫁去日本）

記者柯沛辰／台北報導

記錄台日異國戀的高人氣粉專「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」1日在臉書徵人，想找一位能與他們夫妻倆一同環遊世界1年的隨行攝影，期間包吃包住包交通，連同玩樂費用也買單，但須具備日語對話能力，而且沒有薪資，得偶爾幫忙帶小孩。文章一出，立刻掀起巨大爭議，有人認為CP值很高，但也有人批評不給薪實在太扯。

臉書「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」在貼文中介紹工作內容，其中需要一路攝影紀錄整趟旅程，同時管理、搬運器材，包含攝影許可交涉、攝影資料管理，有時候要幫忙看一下小孩，所以須具備日語對話能力，可以沒有攝影經驗，預計今年10月出發，行程未定，「沒有薪水，但是包整趟旅程的三餐、住、交通、玩（入場券之類的）費用。」

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▲貼文雖列出工作內容，但尚未決定行程，旅程也可能提前結束。（圖／翻攝自臉書／雖然媽媽說我不可以嫁去日本）

不少網友看完很心動，紛紛留言標記朋友，「夢想中的工作」、「會日語就能環遊世界」、「這個工作我覺得可以」、「可以先留職停薪一年了」、「一般工作要幾年後才能去，現在直接就能去，CP值太高了」、「天阿太好了吧，現在立刻來投履歷」、「我完全符合，想要想要！」

不過，也有許多人不以為然，留言批評「不支薪還敢大言不慚徵人喔？奇葩文」、「不知道媽媽有沒有說你不可以蓄奴」、「難怪媽媽說你不可以嫁去日本」、「沒薪水還一堆人搶著要，台灣人的奴性真的不是蓋的！」

還有人疑惑，「這樣是OK的嗎有沒有違反勞基法？要不要先諮詢一下法律專家」、「算不算僱佣關係？生病意外有沒有保障或保險」、「竟然有那麼多人想身兼攝影師、翻譯、褓姆、雜工、去未知地點出差一整年，然後不領薪水？」

▲電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》上映時，本尊夫婦曾和簡嫚書一同合影。（圖／資料照）

其中，有網友點破爭議關鍵，「時間、語言能力、攝影能力⋯都不用錢？工時肯定一天超過8小時，也沒休假，要搞清楚，環遊世界『工作』跟環遊世界『玩』是兩回事！」掀起論戰。

「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」從2012年開始記錄台灣女孩林薏涵與日本男子茂木洋路的愛情點滴，真實展現異國戀的甜密及種種問題，結果故事不僅在網路上爆紅，還在2017年改編搬上大螢幕，由簡嫚書、中野裕太擔綱男女主角，演出同名電影。如今粉絲專頁有37萬人追蹤，沒想到一篇貼文竟意外掀起風波，本人恐怕也始料未及。

▼網友正反論戰，有人覺得條件優渥，但也有人覺得內容很苛刻。（圖／翻攝自臉書／雖然媽媽說我不可以嫁去日本）