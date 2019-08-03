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每天灌4瓶麥香紅！型男「豪花35萬」：7歲開始喝　健檢報告曝光…網驚呆

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▲每天灌4瓶麥香紅！型男「豪花35萬」：7歲開始喝　健檢報告曝光…網驚呆（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲原PO豪花35萬喝飲料！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

街上玲瑯滿目的手搖飲料店，是民眾的消暑聖品，但說到「國民飲料」，大家會想到哪一款呢？一名男網友自爆，從7歲開始喝麥香紅茶，一轉眼24年過去，他掐指一算竟花了35萬元，「一天平均喝4罐40塊」，引發眾多網友擔憂「要得糖尿病了！」

「有人跟我ㄧ樣喜歡喝麥香紅嗎？」一名男網友在臉書《爆廢公社》透露，從小就愛這一味，7歲開始喝上癮，如今一轉眼變大人，竟暢飲了24年之久，他忍不住驚呼「我在這罐飲料目前花了35萬！」

請繼續往下閱讀...

原PO拿出計算機仔細一算，發現一年在這瓶飲料上就花了1萬4千5百多元，等於「一天平均喝4罐40塊」，連本尊都覺得不可思議。超狂文章貼出後，大批網友驚呆回應，「我一口都喝不下去，好甜」、「我一喝就偏頭痛，屢試不爽！無緣享用」、「工廠作的飲料都化學的」、「VVIP無誤」、「這算中毒了嗎？」

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▲每天灌4瓶麥香紅！型男「豪花35萬」：7歲開始喝　健檢報告曝光…網驚呆（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲原PO檢查健身，無大礙！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

多數網友也非常擔心原PO的身體狀況，「4罐要得糖尿病了」、「馬桶旁邊看看有沒有螞蟻」、「注意健康…這種飲料喝太多很傷的」、「我也喜歡，不過一天四罐也太多了吧」、「錢不是主要問題，重點在於每天四罐你的血糖」、「花了35萬喝糖水」、「我喝開水，省了35萬」。對此，原PO在留言串報平安，「我前兩年有去做過身體撿查，沒有糖尿病，反而血糖還比較低」，目前已有打算戒飲料了

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每天灌4瓶麥香紅！型男「豪花35萬」：7歲開始喝　健檢報告曝
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關鍵字：麥香紅,飲料,健檢,糖尿病

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