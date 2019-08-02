「8÷2（2+2）=？」答案是16還是1？…網友被一道數學題難3天

▲一道數學題讓大陸網友戰翻了。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

繼「3+3×3-3+3」、「9-3÷1/3+1」之後，又一道數學題把大陸網友難到抱頭。8÷2（2+2）=？答案是16還是1？國外一位網友「pjmdoll」29日發帖徵集這道數學題的正確答案。評論區疊樓疊了快3天，還是為答案爭論不休。

據《觀察者網》報導，有網友認為，應該要嚴格遵循運算順序，「有括弧先算括弧內，沒有括弧則先乘除後加減，同級運算中從左往右計算。」所以這題應該先算小括弧中的「2+2＝4」，剩下的同級運算按順序計算，即「8÷2×4＝16」。

另一部分網友則認為不對，「由於乘號被省略，因將2（2+2）視為一個整體，得到答案等於1。」

可以看出，最大的爭議點就集中在是否將2（2+2）視為一個整體。但有老師認為，這道題不嚴謹，數字之間的乘號不可以省略，「如此寫法容易造成誤會。」也就是說，如果答案要等於1，2×（1+2）外還需要有一個中括弧才能成立。

▲網友給出了不同的答案。（圖／翻攝觀察者網）

但不久之後問題又來了，有人曬出了一張圖，2個計算機中分別得出了16和1的答案。

不過，有大神網友線上答疑解惑，計算機遵循CHn（鏈式）和AOS（演算法）兩種模式，正常預設情況下，得出結果都是從左往右按順序計算。

但他指出，在AOS模式下計算機可以優先處理更高級運算， 「在這個公式中，如果計算機處於AOS模式，並將『2（2+2）』視為2個向量的點積，才會進行優先計算。」

▼計算機也給出了不同答案。（圖／翻攝自微博）