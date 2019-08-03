站在韓粉人潮中「比倒讚」！陸客夫妻壽山巖怒嗆韓國瑜：亡國佬

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

高雄市長韓國瑜3日上午前往桃園龜山壽山巖走訪，上午10時許韓國瑜雖然尚未現身，但現場已經擠滿熱情支持者，頻頻揮舞國旗吶喊「韓國瑜、凍蒜」！在韓抵達前，現場還傳出小插曲，有1男1女自稱是中國大陸遊客的民眾狂比「倒讚」手勢嗆聲，「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」

▲陸客夫妻站在韓粉人潮中比倒讚抗議。（圖／記者沈繼昌攝）

自稱是來自大陸、赴台旅遊的2名遊客，站在眾韓粉中勇敢喊出不同的聲音，面對現場排山倒海的「凍蒜」聲，2人頻頻對韓國瑜比出倒讚，女子的情緒更是激動，「韓國瑜去國台辦下跪，好意思啊？」一旁男子也幫腔，呼籲韓國瑜、現場韓粉，「看看香港吧！亡國佬！維護本土政黨，你們看三通之前，你們台灣多好啊，現在呢？三通前你們靠大陸嗎？根本就沒靠大陸對不對！我就是大陸人啊，是來旅遊的！我告訴你們，我們中國人在中國受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」而女子倒讚手勢仍然不停，口中還喊著「打韓國瑜、打韓國瑜！」

現場維安警力發現2名陸客吶喊抗議後，也立即上前詢問、關心，並請2人暫時離開現場。女子見到警方上前，情緒更加激昂，頻問「我要站在那邊表達意見，為什麼要趕我們離開？哪一條法律？那一條法律？」警方也當即告知是依照《集會遊行法》，隨後將2人請往「意見表示區」。

▲夫妻2人事後被警方請離現場。（圖／記者沈繼昌攝）

記者實際詢問2人，男子透露他是上海人，而女方則是桃園人、外省第二代，2人是夫妻，長期居住日本，此次回台旅遊看見韓國瑜赴桃園行程，特地前來表達意見。女子說，並非外省二代都是挺韓的，她對於韓國瑜種種作為、行事作風完全不認同，質疑是「賣台行為」，因此要表達抗議。

▲韓國瑜前往龜山壽山巖參拜發生小插曲。（圖／記者張榮恩攝）