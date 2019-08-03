韓粉擠在廟外喊：凍蒜！　韓國瑜「胸前戴小花」藏不住笑意：禿頭不怕太陽

記者沈繼昌、王亞志／桃園報導

高雄市長韓國瑜3日到桃園，而他一早先抵達第一站壽山巖時，現場已經聚集了不少韓粉，不斷高喊著：「韓國瑜凍蒜」，而他聽到後，臉上也浮出淺淺微笑。對此，韓國瑜稍早也開玩笑表示，禿頭不怕太陽。

▲韓國瑜到桃園。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

韓國瑜抵達現場後，不少韓粉都激動地高喊「韓國瑜凍蒜」，而眾多支持者的熱情，也讓韓國瑜忍不住露出淺淺微笑，似乎是抒發了這些日子的壓力，而接著他也與眾市議員一同參拜。此外，韓國瑜的胸前還有一處亮點，只見他的襯衫口袋別著一朵中華民國小花，為單調的襯衫增添了一抹色彩。

韓國瑜上台後，臉上的笑容更甚，而他連連說了好幾句「謝謝」，臉上是掩藏不住的喜悅之情，而他也鞠躬表示，「謝謝大家，禮拜六頂著太陽來，韓國瑜萬分感謝」，過程中還開玩笑提到，韓國瑜禿頭不怕太陽。

韓國瑜表示，「會選在桃園，第一，16、7歲在回籠念書，那時候非常熟，找同學聊天，很有意思，轉眼40多年；第二，佛教徒，拜觀音菩薩；第三，和陳根德委員在立法院打拼非常懷念。當初我們打拼亞洲營運中心需要再努力，桃園航空城也沒有成功。」

韓國瑜表示，「蔡英文執政3年，台灣人民太失望，太辛苦，拜託龜山鄉親全力支持陳根德委員，今年要拜託立法委員、總統大選一樣重要，廣結善緣，認真打拼。3年前風潮來襲，國民黨一一中箭落馬，明年1月11日的選舉，桃園6席立法委員都要上，拜託大家。」此外，他也提到，特別選在這裡是因為壽山巖觀音寺111號建廟277年。